Выплаты после огня. Жителям дома, крыша которого сгорела при пожаре, областные власти выплачивают компенсации

Жители пострадавшего дома № 43 по ул. Сахалинской в Южно-Сахалинске уже получили единовременную выплату. Ее размер составил 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью. Дополнительно по 50 тыс. руб. получили четыре малообеспеченные семьи.

Такая же сумма предусмотрена для семей с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, а также инвалидов 1 и 2 групп, неработающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт — по 200 тысяч рублей. Выплата многодетной малообеспеченной семье составит 1 млн. руб.

Осмотрев квартиры, губернатор области пришел к выводу, что как минимум три семьи нуждаются в особой поддержке — их жилье существенно пострадало.

— Сейчас прорабатываем механизм оказания помощи. Задействуем в этом добром деле в том числе социально ответственных предпринимателей, — разъяснил жильцам дома Валерий Лимаренко.

Губернатор поручил незамедлительно приступить к ремонту сгоревшей крыши. В течение месяца подрядчик восстановит каркас, уложит утеплитель и первый слой кровли. Это позволит защитить квартиры от снега и дождей. Затем строители выполнят оставшуюся часть ремонтных работ.

По мнению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, требуют замены в доме пострадавшие от огня электрические кабели.

— Важно, чтобы нас поддержал в этом плане Фонд капитального ремонта, — заметил мэр.

Напомним, в ночь на 12 марта в четырехэтажке областного центра вспыхнул пожар.

Всего две минуты потребовалось пожарным расчетам, чтобы прибыть на место происшествия. Жители дома были немедленно эвакуированы из горящего дома. На место пожара выезжали губернатор Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также прокурор города Южно-Сахалинска Антон Коленченко.

Примерно через час пожар удалось локализовать на ограниченной площади. А к двум часам ночи возгорание было полностью ликвидировано. В тушении пожара приняли участие до 50 сотрудников пожарной части и МЧС и 18 единиц техники. Никто из жильцов не пострадал.

По факту пожара прокуратурой Сахалинской области организована проверка. Устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, проживающих в этом многоквартирном доме.

Вчера в областном центре был ликвидирован еще один пожар. В 11.45 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного жилого дома по ул. Достоевского, 17. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К этому моменту наблюдалось сильное задымление с крыши.

В 12.17 возгорание было локализовано на площади 167 кв. м, а в 13.47 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 12 человек и 3 единицы техники МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Владимир БОЛОТОВ.