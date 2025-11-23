Выпускницы сахалинской спортшколы по волейболу взяли Кубок Студенческой волейбольной ассоциации

В Грозном завершился Кубок Студенческой волейбольной ассоциации (СВА). Главное событие сезона в студенческом волейболе собрало по дюжине мужских и женских команд, которые стали победителями отборочных соревнований.

— В столице Чеченской Республики играла вся элита студенческого волейбола России, — прокомментировали организаторы.

В женском турнире первое место заняла команда Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

В решающем матче за трофей она забрала золотые медали у волейболисток Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Встреча завершилась на тай-брейке, итоговый счет – 3:2 (15:25, 25:20, 17:25, 25:22, 15:9).

В составе «Плехановки» победе радовались выпускницы сахалинской спортшколы по волейболу Виктория Огнева и Арина Щепанская, сообщила пресс-служба минспорта островной области.