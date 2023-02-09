Выпускника вуза, написавшего дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, наказывать не нужно, а университетам и институтам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Прогулявшись по хрустящему снежку, здесь можно разом встретить... все двенадцать месяцев года (как в одноименной сказке Маршака) и, загадав желание, узнать, в каком из них оно исполнится.
Для этого надо пройти сквозь...
Под занавес января из столицы поступило тревожное известие о госпитализации мэтра современной эстрады, композитора и исполнителя многочисленных, всенародно любимых песенных хитов Игоря Николаева. Это...