Выпускника вуза, написавшего дипломную работу с помощью нейросети ChatGPT, наказывать не нужно, а университетам и институтам стоит подумать об изменении подхода к проверке знаний у студентов, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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