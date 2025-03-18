Выпускники школ, оставаясь на Сахалине, выстраивают свою образовательную траекторию

В южно-сахалинском образовательном центре «СахалинтехАлаид» занимается уже третья смена будущих абитуриентов. Старшеклассники получают дополнительные знания, чтобы успешно сдать выпускные экзамены и поступить в СахГУ на востребованные профили.

Недавно глава региона Валерий Лимаренко побывал на занятиях по химии, физике, мультипликации, 3D-моделированию и блогерству. Старшеклассники представили ему свои детальные стратегии и карьерные планы. Их молодые люди разрабатывают для самореализации в островном регионе при поддержке центра карьеры СахГУ и АНО «Остров возможностей».

– Важно, что уже со школьной скамьи вы видите свои перспективы, – отметил губернатор. – Понимаете, какое будете получать образование, где проходить практику, работать, расти в профессии. Мы специально создаем для вас такие возможности. Строим кампус мирового уровня «СахалинТех», чтобы вы развивались в науке, спорте, культуре, раскрыли свои способности и чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Подобной комплексной поддержки молодежи в других регионах страны нет.

Одиннадцатиклассник Никита Гуков из школы № 4 Корсакова по карьерному плану прошел профессиональную диагностику. В СахГУ ему подобрали несколько направлений: военно-спортивное, информационно-техническое, производственно-техническое и инженерно-техническое.

– Мне ближе всего строительство, – рассказал Никита. – Это перспективная отрасль. Уже сейчас понимаю, какие крупные компании могут быть моими работодателями.

Дмитрий Журенков (из той же школы) выбирает между водородной энергетикой или нефтегазовым делом. Молодой человек понимает: в островной области эти направления всегда будут актуальными и высокооплачиваемыми.

– Мой старший брат работает в нефтегазовой компании, и мне об этом рассказывает, – рассказал Дмитрий. – Но и водородная энергетика очень перспективная. Уезжать с Сахалина не хочу, здесь всё развивается. И зачем куда-то ехать, когда у меня тут всё есть? Могу после вуза получить престижную работу.

Региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи «СахалинтехАлаид» создан по национальному проекту «Образование» 1 сентября 2024 года. Пройдя систему отбора, школьники занимаются по программам центра, получают карьерные консультации, определяются с выбором профессии, прорабатывают с индустриальными партнерами возможность целевого обучения, стажировки, трудоустройства, реализации научных проектов. Так создаются более благоприятные условия для закрепления трудовых ресурсов в регионе.

Татьяна Долгова.