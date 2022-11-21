Выручают бельем и теплыми вещами. В Южно-Сахалинске на ул. Дзержинского, 40 идет сбор вещей для пострадавших тымовчан

Сахалинцы отреагировали на трагедию Тымовского не только просмотром жутких видео. Узнав о беде земляков, в один миг лишенных жилья и необходимых вещей, горожане несут в штаб общественной поддержки постельное белье, теплую одежду, обувь и игрушки. В ближайшее время помощь доставят пострадавшим.

— В воскресенье четыре человека пришли, а сегодня с утра уже восемь, — рассказывает Наталья Безрученкова, координатор штаба (на часах 11.30 понедельника).

— Здесь собирают для Тымовского? — в приемную входит женщина, в руках два комплекта постельного белья в фабричной упаковке.

— Белье специально купили? — пытаюсь догадаться.

— Купила, но не сегодня, дома лежало.

— Вы как-то с Тымовским связаны?

— Нет, просто услышала объявление.

Наталья Безрученкова принимает вещи, благодарит землячку. Она член партии «Единая Россия», в руководящие партийные органы не входит, но работает с людьми в приемной штаба. Помощь тымовчанам штаб собирает с 20 ноября, но здесь ждут и тех, кто решил поддержать наших солдат, сражающихся в зоне специальной военной операции.

Рядом с растущей кучей мешков с вещами для пострадавших сахалинцев – солидный стол. На нем разложены упаковки носков, судя по объему, это самая ходовая часть обмундирования. Высматриваю среди вещей зеленые вязаные тапочки на небольшую ногу.

— Это тоже в окопы?

— У нас там не только солдаты, есть медики-женщины, которые точно это обуют, — объясняет Наталья. — Для бойцов наши «серебряные волонтеры» вяжут вот такие носки с триколором. А это варежки с дополнительным пальцем, чтобы можно было стрелять.

— В кого?

— Ну как, в кого? Во врага, конечно же! Или управлять дроном.

Варежки удобные, носки на вид очень теплые. «Серебряные волонтеры» не только вяжут вещи, по понедельникам и четвергам здесь же, на Дзержинского, 40, проводят бесплатные уроки. В штаб можно принести и сдать шерстяные нитки, если они лежат у вас без дела — все пойдет на пользу защитникам Родины. Кроме материальной поддержки, в штабе можно записать видеообращение к бойцам на передовой.

Пока мы разговариваем о Донбассе, входит еще одна сахалинка.

— А вам только новые вещи нужно приносить? Я уже сталкивалась с этим — мне сказали, что нужно с этикетками.

— Нет, не обязательно новое. Несите все, — отвечает координатор штаба. — В Тымовском люди остались вообще без вещей, без ничего.

— У меня вещи чистые, есть теплая вещь и свитер, — продолжает Елена Витальевна. В штабе ее уже знают, она живет поблизости. — Еще такие … коврики, с которыми сыновья по горам лазали… Ну вот эти… коврики, с ними геологи и краеведы ходят.

— Пятиточечник? — пытаюсь подсказать народное название походного коврика.

— Да. Они, наверное, в Тымовское не пойдут…

— Конечно, несите! Отправим на Донбасс.

Елена Витальевна тоже не связана с Тымовским. Но, как все сахалинцы, не может остаться равнодушной к беде земляков.

— Ну как так можно: поставить этот баллон?! Пострадали люди, дети, это самое страшное.… Ладно, я сейчас принесу, все чистое, хоть и ношеное.

Какая бы трагедия ни обрушивалась на остров, пример такой быстрой организации помощи показывает: сахалинцы хранят важнейшее качество, отличающее дальневосточников, — готовность раньше всех идти на выручку жителям и огромной, и малой Родины.

Николай Шелепов.