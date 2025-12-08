Вышел в свет фотоальбом о Холмске «Холмску — 155 лет. Параллели времени»

Когда вышел в свет фотоальбом «Параллели времени», посвящённый 155-летию Холмска, его автор-составитель Дмитрий Шевченко поймал себя на мысли, что он теперь ходячая энциклопедия. А значит, вполне может стать гидом по родному городу.

За три года судомеханик с юридическим образованием, а ныне частный охранник изучил историю улиц, переулков, предприятий и учреждений Холмска. И это оказалось увлекательным занятием.

Для себя Дмитрий составил таблицу, указав в ней, какие здания и когда были построены, реконструированы, снесены, пострадали от пожаров… Он даже знает, какие из них шлакоблочные, а какие деревянные, кирпичные или панельные.

Общаясь со старожилами, изучая архивные и музейные материалы, публикации в местных газетах, начиная с 1950-х годов, Шевченко собрал интересную фактуру, множество старых снимков и сделал новые.

Тогда Дмитрий ещё не задумывался об издании фотоальбома и просто как любознательный горожанин сравнивал изображения по принципу «что было и что стало». Старался с тех же ракурсов фотографировать облик современного Холмска. Ориентировался по очертанию сопок, береговой линии порта, ландшафту, остаткам японской инфраструктуры периода Карафуто, зданиям…

– Иные кадры переснимал несколько раз, чтобы добиться эффекта «точь-в-точь», – рассказал Дмитрий. – Если старые фотографии сделаны зимой или летом, то и я выходил на съёмку в те же сезоны. Пожалуй, самым сложным занятием была датировка ретроснимков.

– Мысль о выпуске книги пришла после того, как просмотрел несколько юбилейных фотоальбомов о Холмске, изданных в разные годы разными авторами. Решил, что теперь моя очередь оставить память землякам о прошлом и настоящем 155-летнего портового города.

На воплощение своей мечты Дмитрий не пожалел немалой суммы личных сбережений.

Итог многомесячной работы с издательством «Сахалин – Приамурские ведомости» – 120-страничный красиво оформленный фотоальбом «Параллели времени». Похоже, аксиоме древнего грека Евклида о параллельных прямых, которые не пересекаются, Шевченко предпочёл теорию Лобачевского, которая опровергает такое суждение. Параллели времени у Дмитрия причудливо пересекаются, возвращая землякам память о прошлом и радуя добрыми переменами в городе-юбиляре.

Людмила Степанец.