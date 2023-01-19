Высокая оценка. Журналистов с профессиональным праздником поздравил губернатор

Торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, состоялось в островной столице. Региональные награды работникам средств массовой информации вручил губернатор Валерий Лимаренко.

– День российской печати – один из первых профессиональных праздников в году. И это очень символично. Роль средств массовой информации в обществе высока и ответственна. Вы вскрываете самые разные проблемы и тем самым способствуете их решению. Жители области, в свою очередь, получают от вас информацию о действиях власти. Это позволяет более эффективно реализовывать различные проекты. Яркие примеры – «Забота.Защита.Уважение» и «Сопричастность», которые были бы невозможны без информационного сопровождения. Хочу поблагодарить всех вас за работу, творческий подход и интересные идеи, – обратился к журналистам Валерий Лимаренко.

Почетную грамоту областного правительства вручили главному редактору «Советского Сахалина» Татьяне Вышковской, генеральному директору телерадиокомпании «Оха» Никите Бибику, корреспонденту газеты «Долинская правда» Надежде Ковалевой, режиссеру ГТРК «Сахалин» Руслану Косуеву, главному редактору издательского дома «Южно-Сахалинск сегодня» Сергею Тараканову.

Нескольким журналистам сахалинских СМИ вручены благодарственные письма.

А в минувшую пятницу мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин тоже поздравлял журналистов. Вручая букет главному редактору «Советского Сахалина» Татьяне Вышковской, он подчеркнул значимость для сахалинцев этого издания и масштабность проекта «Воспетые острова».

Газета уже почти два года ведет этот проект, и его оценили не только жители области, но и журналистское сообщество страны. Газета «Советский Сахалин» стала лауреатом всероссийского конкурса «10 лучших газет России».