Высоких взлетов, дальних и чистых приземлений! 3 – 4 июня в Южно-Сахалинске пройдут первенство и открытый чемпионат Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина на приз газеты «Советский Сахалин» с участием ведущих спортсменов страны

Две марки или бренда Сахалинской области – газета «Советский Сахалин» и традиции лыжного спорта – 21 марта 1937 года, соединившись, произвели на свет третий островной феномен – лыжные соревнования на приз главной областной газеты. В тот год пять команд лыжников, в каждой из которых было по пятеро отважных сахалинцев, прошли 250 километров по распадкам, долинам, перевалам и морскому побережью северного Сахалина.

И с 1937 года весенние состязания лыжников на приз нашей газеты проходили ежегодно.

Программа соревнований менялась, получая развитие от перемен реалий островного региона. Когда южная часть Сахалина и Курилы вошли в состав новой области, лыжный кросс в программе соревнований подвинулся, чтобы дать место зрелищному слалому.

Еще в 30-х годах сахалинские летающие лыжники начали прыгать с трамплинов Александровска. В начале 1959 года они оборудовали трамплин на месте современного «Горного воздуха». В дальнейшем областной спорткомитет занялся созданием современной лыжной базы на горе Большевик.

В 1960 году построенные сооружения «Горного воздуха» начали официально обслуживать сахалинцев. И в 1961 году прыжки с трамплина стали самой яркой страничкой лыжных соревнований на приз газеты «Советский Сахалин».

Наша газета вместе с областью пережила несколько трансформаций. Но не изменила главному правилу: «Советский Сахалин» был, есть и остается объективным информатором, педагогом, защитником, независимой трибуной для жителей островной области. И популяризатором одного из романтичных лыжных видов спорта – прыжков на лыжах с трамплина.

Редакция «Советского Сахалина» и – мы в этом уверены – все наши читатели благодарят отважных летающих лыжников за действенное возрождение соревнований на приз нашей газеты и популяризацию прыжков с трамплина среди нашей читательской аудитории, которая давно вышла за пределы области.

Высоких вам взлетов и самых дальних и чистых приземлений, дорогие друзья!