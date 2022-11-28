Высота четкого сигнала. Это масштабное сооружение в областном центре стало отправной точкой развития телевидения на островах

Речь о конструкции, которая видна отовсюду, – о телевышке. Она давно стала неотъемлемой частью южно-сахалинского пейзажа. Почти 60 лет облик города без нее невозможно представить. Так же как и наш нынешний быт без телевидения, радио и интернета.

А построили ее в конце 1963 года. Это было важной вехой в развитии телевещания на Сахалине. Ему уделяли пристальное внимание руководители области – ведь телевизионным программам отводилась значительная роль в правильном идеологическом воспитании граждан Советского Союза. Поэтому о необходимости увеличения охвата телепрограммами всех островов говорилось на каждом партийном пленуме, отчеты с которых печатал «Советский Сахалин».

1 июня 1960 года в областном центре из недавно построенной студии телевидения в эфир стали выходить местные программы. Передающая антенна располагалась на нефтяной буровой опоре, стоявшей на возвышении недалеко от нынешней преемницы. Ее монтаж начался в том же 1960 году.

Тогда только строились Черемушки, других микрорайонов еще не было. Пейзаж вокруг разительно отличался от нынешнего.

– Вся конструкция стоит на прочном фундаменте, – рассказывает заместитель директора областного радиотелевизионного передающего центра Дмитрий Соколов. – Ствол до высоты 160 метров собран из металлических колец большого диаметра. Дальше идет сооружение, которое специалисты называют «этажеркой». К ней крепится трубостойка с антенной. Внутри самой мачты – лестница для подъема наверх.

Надо сказать, что слово «вышка» связистам режет слух, но тут уж ничего не поделаешь – оно прочно закрепилось на обывательском уровне. Ну а во всех официальных документах и технической литературе сооружения для передачи теле- и радиопрограмм называют мачтами и башнями.

Нашу телевышку относят к первому из названных видов.

– Главное отличие здесь – способ крепления, – объясняет Дмитрий Соколов. – Башни стоят только на фундаменте, а мачтам, помимо него, устойчивость придают специальные тросы – оттяжки. На нашем сооружении они крепятся к реям – это конструкции, расположенные в два яруса вокруг ствола. Такое инженерное решение позволяет сохранять устойчивость перед порывами ветра – наверху они бывают весьма ощутимыми.

Сами реи представляют собой специальные огражденные мостки, по ним можно пройти, чтобы обследовать конструкцию или установить аппаратуру.

За состоянием всей мачты постоянно следят. Оттяжки меняли один раз за всю ее историю, на сороковом году существования. Работы начали в 2003 году, их проводили специалисты из Москвы. Для начала рядом с существующими тросами натянули дополнительные, после сняли старые, натянули новые, а после их закрепления убрали дополнительные оттяжки. Вся процедура длилась до 2004 года, поскольку делали перерыв на осень и зиму.

В разных источниках высота этой конструкции обозначается по-разному – одни называют 182 метра, другие – величину побольше. Подобное возникает из-за того, что берутся разные точки отсчета, объясняет Дмитрий Соколов. Дело в том, что высота до верхней площадки мачты составляет 182,9 метра. Выше нее находится трубостойка. Там в эпоху аналогового ТВ располагалась антенна высотой около 12 метров. Сейчас она не действует, вместо нее работает передатчик цифрового телевидения. С учетом этого полные размеры вышки – от основания до самого верха – больше 190 метров.

Аналогичных мачт по всей стране наберется не более десятка. Для того, чтобы сделать сооружение такой приличной высоты (с его уровня можно даже бросать парашютистов), инженерам пришлось применить ряд нестандартных подходов. Сделать размеры меньше не выходило – из-за рельефа местности электромагнитные волны, несущие в себе телепрограммы, не могли свободно распространяться по окрестностям областного центра. Чем выше располагался передатчик, тем проще было пройти над препятствием.

Можно сказать, южно-сахалинская телевышка явилась эпицентром развития телевидения по всей области. Сначала сигнал с нее могли смотреть только в областном центре и в его административных границах. Программы были все местные, московские стали принимать с 1967 года. Потом по югу Сахалина начали устанавливать ретрансляторы, которые ловили сигнал из областной столицы и передавали московскую программу дальше – тогда она была одна.

Новый этап – развитие космической связи, благодаря ей центральное телевидение стали транслировать через спутники на станции «Орбита». Они появились в Южно-Сахалинске, потом в других районах и на Курилах. С тех времен телевизоры начали становиться привычной частью интерьера каждой семьи.

Правда, московские передачи были доступны, по большей части, в районных центрах. В отдаленные села и поселки сигнал с «Орбиты» не доходил или приходил слабым. Поэтому в таких местах руководство местных предприятий вместе с органами власти в складчину строили телевизионные ретрансляторы.

Новый этап наступил с конца 80-х годов, когда появились спутники на геостационарной орбите, это сделало ненужным использование станций с аналогичным названием. Ну а на другой уровень мы поднялись совсем недавно, когда область перешла на цифровое телевидение. Но и в эту эпоху телевышка в Южно-Сахалинске остается нужной. Поэтому за ее состоянием продолжают скрупулезно следить. Возможно, следующие поколения снова увидят, как меняют на ней оттяжки.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено областным радиотелевизионным передающим центром.

Кстати

В 2017 году на телевизионной вышке в областном центре стали делать ночную подсветку. Она началась в рамках программы «Светлый город» по инициативе мэра Сергея Надсадина. Конструкция освещена с четырех уровней: с земли, на отметках 51 метр, 96 и 145 метров. Для этого используются светильники различного типа: для световой и акцентной заливки, для создания световых линий и пр.

Знаете ли вы, что…

В Южно-Сахалинске в прошлом веке работали две станции «Орбита». Вторая появилась в преддверии Олимпиады-80 и была необходима, чтобы транслировать состязания без перерывов. Они возникали из-за того, что спутник на некоторое время уходил из зоны видимости и передачи приходилось прерывать. Новая станция позволяла видеть его постоянно.