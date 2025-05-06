Экспонироваться будут три образца техники НАТО, отбитые у ВСУ во время освобождения российскими военными Донецкой Народной Республики.

Две единицы техники НАТО военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардейского армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили в селе Янтарное, что находится под Курахово в ДНР. Американский бронетранспортер «MaxxPro» подорвался на мине, а французский Renault сожгли наши операторы ударных дронов.

Перед проведением эвакуации трофеев военнослужащие провели скрытую техническую разведку и разминировали территорию вокруг машин. Как рассказали бойцы, эвакуация проходила под пристальным наблюдением противника, ведь как только цепляешь машину на крюк, сразу начинает бить вражеская артиллерия и FPV-дроны.

Еще один трофей – американский бронеавтомобиль «OSHKOSH – вытащили с передовой. Он был поражен в слабо защищенный отсек двигателя двумя FPV-дронами. Боевые машины были восстановлены специалистами ремонтной роты.

С 7 по 10 мая трофейная техника будет выставлена на площади Ленина в Южно-Сахалинске как символ победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.