Выставка памяти известного земляка Валентина Воробьёва открылась в Охинском краеведческом музее

Его знали как талантливого художника, фотографа, эколога и таксидермиста, и не только в Охинском районе.

Валентин Иванович ушёл из жизни в 2023-м в 83 года. В память о себе оставил большое количество фоторабот и картин, мастерски сделанные копии животных. Они представлены на выставке. В них мастер смог отразить красоту и биоразнообразие, уязвимость природы сахалинского севера.

Экспонаты органично дополнены личными фотографиями охинца, его наградами и документами. Все вместе они показывают пройденный им жизненный путь, упорство и преданность своему делу – сохранению для следующих поколений уникального природного разнообразия нашего острова.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено администрацией Охинского района.