Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» открылась в областном краеведческом музее

Она о деятельности одноимённой организации островных волонтёров, помогающих бойцам в зоне СВО. В экспозиции предметы, созданные руками активистов: антидроновые шторы, маскировочные сети, сухие супы, целебные мази, окопные свечи, плащи-«невидимки», а также отличительные знаки сахалинских волонтёров, награды, письма с фронта и фотографии.

На церемонии открытия организатор движения Галина Хода отметила, что за три с половиной года удалось собрать внушительную статистику помощи: тысячи отправленных на СВО посылок и миллионы рублей на приобретение необходимого оборудования.

— Мы – тот самый надёжный тыл, который есть у ребят. И мы будем помогать им до самой победы, — сказала она.

Волонтёрское движение «СахалинСвоихНеБросаем» объединило разные поколения из разных районов области. Жители Синегорска образовали подгруппу «За Победу», вот уже четвёртый год плетут маскировочные и антидроновые сети.

— Нам отовсюду везли ткани, рыбацкие сети, – рассказала руководитель подгруппы «За Победу» Валентина Миненко. – В интернете мы наткнулись на видео, где боец, сидя на пеньке, плёл маскировочную тёмно-зелёную сеть. Мы взяли это за основу, и дело у нас пошло: заказы, обратная связь. Руководство группы «СахалинСвоихНеБросаем» помогло организовать работу.

На открытии выставки сказано много тёплых слов и благодарности в адрес тылового «невидимого фронта», приближающего мир.

Депутат Макаровского городского округа Дмитрий Чекин вручил руководителям движения медали «За помощь фронту» от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Камчатского края и 40-й бригады морской пехоты.

Самые активные волонтёры получили медали от 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады из рук младшего лейтенанта с позывным «Перун». Также он передал волонтёрам флаг от подразделения разведки 39-й и 164-й бригад со словами благодарности. «Победа будет за нами», – подчеркнул «Перун».

— Девчата, вы лучшие! В любое время откликаетесь на наши просьбы, подбадриваете добрым словом. «СахалинСвоихНеБросаем – это не группа помощи, это надёжный тыл для всех нас в зоне СВО, – подчеркнул военнослужащий 181-го артиллерийского полка группировки «Восток» с позывным «Глобус». – От всех парней и командования огромная вам благодарность за всё то, что вы делаете, отдавая уйму времени и сил, чтобы помочь нам.

Движение «СахалинСвоихНеБросаем» начало работать весной 2022 года. Тогда Галина Хода, Екатерина Бузина и Анна Охрименко отправили первую посылку с медикаментами на передовую. Первый сбор был на сумму чуть более 10 000 рублей. Сейчас более 4000 волонтёров по всей области сушат супы, закупают необходимое оборудование и лекарства, плетут сети, вяжут вещи, шьют плащи-«невидимки», формируют и отправляют посылки в зону СВО.

За три года было отправлено 3245 мест гуманитарного груза, изготовлено 21 547 окопных свечей, 100 000 порций сухих супов, 200 маскировочных сетей, 350 антидроновых шторок, тысяча подушек для носилок, более 700 связанных носков, 2050 плащей-«невидимок».

В подразделении «Тыловой промысел» заработано около 2 млн рублей. Помимо этого закупались и отправлялись на передовую квадрокоптеры, радиостанции, генераторы, приборы ночного видения и многое другое.

Сейчас волонтёры поделены на подгруппы: «Пчёлки Сахалина» (Анива), «Сухие борщи, супы, каши» (Южно-Сахалинск, Третья Падь, Соловьёвка), «Тыловой промысел» (Южно-Сахалинск), «За Победу» (Синегорск), «Окопные свечи» (Южно-Сахалинск). Каждая из них занимается определённым видом деятельности.

Выставка «СахалинСвоихНеБросаем» будет работать до 7 декабря в областном краеведческом музее.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

