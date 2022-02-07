Выступил успешно на турнире – взяли в сборную страны. Сахалинские спортсмены добиваются хороших результатов на различных соревнованиях

Поедет на Паралимпиаду

Горнолыжник Алексей Бугаев представит Россию на Паралимпиаде в Пекине. Как сообщает Паралимпийский комитет России в своем Instagram-аккаунте, состав команды утвердили на заседании исполкома 4 февраля.

Кроме трехкратного паралимпийского чемпиона по горным лыжам Бугаева, выступающего в параллельном зачете за Москву и Сахалинскую область, на Игры поедут паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин, Екатерина Румянцева, Мария Иовлева, паралимпийский чемпион по горнолыжному спорту Валерий Редкозубов и другие.

Всего в состав команд вошли 68 спортсменов, из которых 28 – заслуженные мастера спорта России, 11 – мастера спорта международного класса.

Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78-ми.

Количество участников Паралимпиады от команды России будет увеличено.

Окончательный состав, включая официальных лиц и персонал спортсменов, Исполком ПКР утвердит до 18 февраля.

Накануне Алексей Бугаев занял второе место в общем зачете Кубка мира Международного паралимпийского комитета по горнолыжному спорту. Старты прошли в г. Оре (Швеция).

В текущем сезоне состоялись три этапа Кубка мира, по итогам которых среди мужчин Алексей Бугаев занял второе место в категории «стоя», уступив менее 100 очков французу Артуру Бушет.

На финальном этапе Кубка мира были разыграны два комплекта медалей. Сборная России завоевала 1 золотую и 3 серебряные награды. Алексей Бугаев стал чемпионом в гигантском слаломе и серебряным призером в супергиганте. А спортсменка сборной Варвара Ворончихина (г. Москва/Иркутская область) завоевала 2 серебряные медали в этих дисциплинах.

Всего на счету сборной России 1 золотая, 10 серебряных и 2 бронзовые медали.

Кубковые гонки

В Республике Алтай завершились соревнования 9-го этапа Кубка России 2021 – 2022 года по горнолыжному спорту в слаломе. В заключительный соревновательный день островитяне завоевали одну награду.

Александр Михайлов из Юж­но-Са­халинска занял второе место в мужской гонке.

В ТОП-10 также попали сахалинцы Леонид Трясов (пятое место) и Назар Чернов (шестое).

В женской гонке пятый результат показала 17-летняя Рене Сабирова (Южно-Сахалинск).

Всего по итогам этапа саха­линские горнолыжники завоевали семь медалей. В слаломе-гиганте у Владимира Котловского «золото» и «бронза», у Леонида Трясова – «серебро», у Алексея Жилина и Рене Сабировой – «бронза».

В слаломе Леонид Трясов был третьим, а Александр Михайлов – вторым.

Следующие кубковые гонки намечены на 7 – 8 февраля. В Белокурихе мужчины и женщины проведут по два кубковых слалома.

Полеты в аэротрубе

Воспитанники сахалинской спортшколы технических видов спорта Артем Гудзь и Валерий Сенчук стали кандидатами сборной России по парашютному спорту. Под руководством тренера Ильи Обломова спортсмены совершенствуют навыки в аэротрубных дисциплинах более двух лет.

За недолгий срок тренировок ребята уже успели проявить себя на всероссийских стартах. Так, в апреле прошлого года спортсмены стали бронзовыми призерами Кубка России, а в ноябре одержали победу на чемпионате России и выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

– Это действительно большое достижение, учитывая территориальную отдаленность региона и относительно небольшой опыт тренировок. Когда они только пришли в секцию, была видна заинтересованность, и только их труд и упорство позволили достичь таких спортивных результатов. Помимо полетов в аэротрубе мы много работаем над теоретической, технической и тактической подготовкой. Парни показывают высокий уровень, и я уверен, что это не предел, – отметил Илья Обломов.

Сейчас спортсмены готовятся к следующим стартам, в апреле они поборются за Кубок России по парашютному спорту.

Награды самбистов

В Домодедово прошли официальные всероссийские соревнования по самбо среди юношей 14 – 16 лет, посвященные 300-летию со дня образования прокуратуры России. Два дня более 400 спорт­сменов из 30 регионов боролись за медали и кубки.

Третье место в самой многочисленной категории «64 кг» (54 участника) занял корсаковец Вячеслав Бисембаев. Также спортсмену вручен дополнительный приз «За лучшую технику».

Его более опытный товарищ по команде, воспитанник южно-сахалинского спортклуба «Дзюдокан» Илья Резников завоевал «золото» в категории «до 53 кг». Тем самым он подтвердил звание кандидата в мастера спорта РФ по самбо, полученное им в прошлом году, и получил право представлять Сахалинскую область в составе сборной команды ДФО на первенстве России по самбо. Оно пройдет в сентябре в Симферополе.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.