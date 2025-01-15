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Выжившему в Охотском море мужчине следствие пока не предъявило обвинение

Тематическое фото: shoes-web.ru

Следователи пока не предъявляли обвинения в гибели родственников Михаилу Пичугину, выжившему после двухмесячного дрейфа в Охотском море, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Михаил Пичугин остается свидетелем.   Следствие продолжается, проводятся экспертизы.

Пичугин со своим братом и 15-летним племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Возвращались на катамаране “Байкат” от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна 9 августа, после чего поиски пропавших людей не принесли результата. 14 октября лодка была случайно обнаружена рыболовецким судном “Ангел” в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

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