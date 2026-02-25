Выживший в Охотском море Пичугин имеет погашенную судимость

Выживший в Охотском море Михаил Пичугин имеет погашенную судимость, сообщил 24 февраля корреспондент ТАСС из зала заседания Октябрьского районного суда города Улан-Удэ. Он был осужден за кражу и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

«<…> По приговору Октябрьского районного суда [Улан-Удэ] от 25.08.2000 года [Пичугин] <…> наряду с другими лицами был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 167 УК РФ по совокупности преступлений», — зачитал представитель гособвинения.

Прокурор добавила, что Пичугин был тогда приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 1 апреля 2003 года мужчина был освобожден от дальнейшего отбывания наказания, которое ему заменили на лишение свободы условно на срок 3 года 4 месяца 27 дней. На вопрос судьи о том, погашена ли судимость Пичугина, прокурор ответила утвердительно.

На состоявшемся третьем судебном заседании были допрошены свидетели по делу. Это инспектор ГИМС по Сахалинской области, регистрировавший лодку и двигатель Михаила Пичугина перед отправкой в море. Еще один свидетель — житель Москвы, отдыхавший в Охотском море на своей лодке в компании с семьей Пичугиных и другой семьей из Иркутска до отправки Михаила Пичугина, его брата и племянника до Сахалина. Выступил и ответил на вопросы также знакомый Пичугиных, который консультировал их по исправности лодочного мотора.

Следующее судебное заседание назначено на 3 марта.

В ноябре 2025 года Верховный суд РФ определил местом рассмотрения уголовного дела Октябрьский районный суд города Улан-Удэ. Ранее оно было направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд в Хабаровском крае, но было подано ходатайство о рассмотрении дела в Улан-Удэ, где живет обвиняемый. В столице Бурятии уже состоялось предварительное слушание и два судебных заседания, потерпевшими признаны матери погибших брата и племянника обвиняемого — Надежда Пичугина и Наталья Пичугина.

В августе 2024 года Пичугин со своим братом Сергеем и 15-летним племянником Ильей совершали путешествие по Охотскому морю от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Этот путь мужчина решил преодолеть на резиновой лодке типа Baikat 470. На обратном пути сломался мотор, судно более двух месяцев бесконтрольно дрейфовало в открытом море. Средств спутниковой и радиосвязи на борту не имелось. Родственники Пичугина погибли от переохлаждения и истощения.

Лодка была обнаружена спустя два месяца, в октябре, в 25 км от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.

