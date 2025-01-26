Выживший в Охотском море Пичугин нарушил ключевые принципы безопасности в море

Выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море Михаил Пичугин в ходе трагического путешествия нарушил три основополагающих документа по безопасности в море, заявил ТАСС президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский.

“Это требования, предъявляемые к судовождению и эксплуатации маломерных суден, а именно статью № 61 Кодекса торгового мореплавания РФ от 31 марта 1999 года, а также ряд пунктов Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России в 2020 году и руководства об эксплуатации подвесного мотора. Категория сложности района плавания судна “Байкат 470″ – разряд IV, это означает, что нельзя удаляться на указанном судне от мест убежищ или берега до 1,6 морской мили, это около 3 км. А Пичугин проложил маршрут в запрещенном для его судна районе плавания, то есть с удаленностью от мест убежищ или берега более 1,6 морских миль”, – рассказал Осичанский.

Он добавил, что являясь судоводителем маломерного судна, Пичугин обязан был обеспечить безопасность находившихся на борту его брата и несовершеннолетнего племянника.

“Хотелось бы добавить, что аварии с маломерными судами в Дальневосточном регионе, к сожалению, уже давно не редкость. Самонадеянность, халатность, а иногда и полная безграмотность собственников маломерных судов нередко приводит к серьезным авариям”, – сказал эксперт.

Как ранее сообщил ТАСС адвокат Пичугина Андрей Назаров, его подзащитный является подозреваемым в уголовном деле, которое было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Летом 2024 года Пичугин со своим братом и племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Они возвращались на катамаране “Байкат” от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна 9 августа, после чего поиски пропавших людей не принесли результата.

14 октября лодка была случайно обнаружена рыболовецким судном “Ангел” в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

/ТАСС/.