Выживший в Охотском море проходит подозреваемым по уголовному делу

Житель Бурятии Михаил Пичугин, выживший после двухмесячного дрейфа в Охотском море, является подозреваемым в уголовном деле, которое было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта после гибели его брата и 15-летнего племянника. Об этом сообщил ТАСС адвокат Андрей Назаров.

Следственные действия, по его словам, проходят в том числе в Улан-Удэ. “Работают местные следователи, создана [следственная] группа. Полагаю, следствие пошло навстречу, так как Пичугин здесь, потерпевшие тоже здесь (в Бурятии – прим. ТАСС)”, – отметил собеседник, добавив, что сам подозреваемый не оправился от произошедшего. “Он “оглушен”, есть психологическая неустойчивость, но держится”, – сказал Назаров.

Летом 2024 года Пичугин со своим братом и племянником совершали путешествие по маршруту Сахалин – Шантарские острова – Сахалин. Возвращались на катамаране “Байкат” от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону Охи на север Сахалина через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна 9 августа, после чего поиски пропавших людей не принесли результата.

14 октября лодка была случайно обнаружена рыболовецким судном “Ангел” в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, Михаил остался в живых. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали в областную больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

/ТАСС/.