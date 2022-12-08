«Взгляд» Магунтана. Островные природные достопримечательности привлекают внимание миллионов зрителей

Один из Пугачевских грязевых вулканов Сахалина занял достойное место в подборке из трех десятков удивительных видео, собранных со всего мира на канале «Мастерская настроения», число подписчиков которого более 14 миллионов, сообщает телеграм-канал GoSakhalin.

Голос ведущего за кадром интригует: «Дай себе время подумать, на какой планете были сняты эти кадры. И плюсуй «5» к интуиции, если ответил «Земля». Это грязевой вулкан на острове Сахалин».

Видео снято с помощью дрона, по мере подъема которого на приличную высоту концентрические круги, образованные выбросами вулкана за многие годы, как бы приходят в движение, создается ощущение полета по волшебному лабиринту. Все это происходит в почти неземном антураже, так что с лёта ответить на провоцирующий вопрос ведущего не так-то просто!

А вот другой сюжет от GoSakhalin. На видео запечатлено крупным планом, как «дышат» жерла-фумаролы, выделяются газы из подземных глубин. Лопаются пузыри. Расходятся кругами все новые порции серой вулканической грязи. Захватывающее зрелище! В этом случае запечатлена деятельность Южно-Сахалинского грязевого вулкана.

«Советский Сахалин» уделяет немало внимания природным достопримечательностям области. В публикации «Охранители «жемчужины» от 8 февраля 2021 года рассказано о деятельности островного природного парка «Мыс Тихий». Координатор проекта Роман Шатров назвал Пугачевский грязевой вулкан в числе важных объектов, привлекающих внимание туристов.

В публикации от 23 июня 2011 года «Южно-Сахалинский грязевой вулкан извергается незаметно» рассказано о работе группы ученых института морской геологии и геофизики у этого вулкана после очередного извержения. В результате образовалось новое грязевое поле с мощным котлообразным грифоном в самом центре.

Долгие годы «хранителем» вулкана, изучавшим и описывающим его деятельность, был кандидат геолого-минералогических наук Олег Мельников. Между прочим, ученые называют одну из причин активизации вулканической деятельности – увеличение сейсмоактивности в регионе. Об этом говорят изменения размеров грифонов, повышение температуры изливающейся массы, увеличение дебита газа и собственно извержения.

Владимир СЛАВИН.

Наша справка

Пугачевский грязевой вулкан имеет и другое, историческое название Магунтан. Слово-топоним, сохранилось из айнского языка. Вулкан расположен в междуречье рек Вулканки и Придорожной в Макаровском районе.

Объект относится к особо охраняемой природной территории «Группа Пугачевских грязевых вулканов». Площадь памятника природы – тысяча гектаров. Диаметр самого большого «неземного» круга на сегодня составляет около 4 километров. За историю наблюдений бывали пики его активности. Например, в 1934 году мощные потоки извергающейся грязи валили и ломали деревья, растущие поблизости. Бывало, что грязевые массы фонтанировали на высоту до 50 метров. Очевидцы утверждают, что такие извержения сопровождаются жутковатыми звуками – сильным гулом, сравнимым с ревом двигателей реактивного самолета.