«Взрыв в небе». Минуло почти четыре десятилетия со дня гибели корейского «Боинга». Но был ли он сбит в небе Сахалина?

15 лет назад я снял документальный фильм «Тайна корейского фантома» о гибели пассажирского самолета «Корейских авиалиний» рейса «KAL 007», якобы сбитого в небе над Сахалином. За это время интерес к фильму только возрос. Количество просмотров в интернете превысило отметку в два миллиона.

Конечно, сегодня многое в этом фильме я бы изменил, прорисовав более ясно некоторые факты. К тому же недавно обнаружил еще одно свидетельство.

Издательский дом «Ридерз Дайджест» (это не российское издание, и в пророссийских агитках его не упрекнуть) в 1998 году выпустил в Германии книгу «Великие тайны прошлого». Одна из публикаций – «Взрыв в небе» – посвящена событиям 1 сентября 1983 года. Автор статьи придерживается общеизвестной версии, с которой я не согласен (собственно, поэтому и снял фильм). На стр. 377 этой книги есть фотография со следующим комментарием:

«На протяжении многих недель после катастрофы отряды японских военных спасателей прочесывали пляжи Хоккайдо в поисках обломков разбившегося неподалеку самолета. Были обнаружены личные вещи пассажиров, а также человеческие останки. Но «черный ящик», который смог бы пролить свет на то, как произошла трагедия, так и не был найден».

В этом утверждении западных авторов и содержится ответ на вопрос: кто сбил корейский самолет. Как обломки лайнера, упавшего у о. Монерон, могли оказаться на Хоккайдо? Скажете, волнами прибило. Нет, это просто невозможно. Я часто бывал в Вакканае и только однажды в очень хорошую и ясную погоду увидел Монерон, до которого около 70 км. Но главное не это.

Вблизи этого острова Цусимское течение (оно зарождается в одноименном проливе, отделяющем Корею от Японии) может достигать скорости двух узлов. Причем движется оно не с севера на юг, а с юга на север. Одно ответвление течения уходит на север в Татарский пролив, другая его часть делится в заливе Анива, закрывая побережье Хоккайдо от возможных северных водных потоков.

Из-за теплого и достаточно мощного Цусимского течения любой предмет, попавший в воду вблизи Монерона, всегда будет дрейфовать на север, а не на юг.

Так что обломки самолета, якобы сбитого у острова Монерон, попросту никогда бы не смогли попасть на Хоккайдо. А вот если бы самолет рейса «KAL 007» был сбит южнее, в районе Сангарского пролива, где и проходят международные пассажирские авиалинии, то обломкам пассажирского «Боинга» самое место быть на Хоккайдо.

Вот такая история.

Владимир Чуйко, член Русского географического общества.