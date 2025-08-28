Взял автомат и пошёл в бой

В первых боях с врагом пограничникам активно помогало местное население.

Накануне войны в один из совхозов прибыл т. Аванесьян — работник одной из районных организаций. Когда-то он служил в пограничных частях. Он не мог забыть друзей-пограничников. Навестил их и с началом боевых действий. С разрешения командования т. Аванесьян взял автомат, гранаты и ушёл с бойцами в первый горячий бой, в котором проявил исключительное мужество, хитрость и смекалку.

Вот один из эпизодов смелых действий этого патриота. Продвижению наших войск мешал сильный пулемётный огонь противника. Тогда т. Аванесьян один выдвинулся на левый фланг и открыл сильный огонь из автомата. Враг подумал, что здесь действует наше подразделение и перебросил часть своих сил на этот участок. Это дало возможность нашему подразделению продвинуться вперёд, а затем стремительным броском занять пункт N и разгромить врага.

Не одну смелую вылазку совершил Аванесьян в тыл врага, добывая ценные данные о противнике. За смелость и отвагу т. Аванесьян представлен командованием к правительственной награде.

Тим. АНДРЕЕВ, спец. корр. газеты «Советский Сахалин».

В госпитале для воинов

Большую заботу проявили трудящиеся Александровска о раненых бойцах, прибывших на излечение в город. Ещё до их приезда женщины под руководством тов. Бурыловой помогли работникам госпиталя образцово подготовиться к встрече. Они вымыли в здании полы, занесли и расставили в палатах койки, набили матрацы, заправили постели, расставили букеты цветов, собрали для бойцов свежие овощи, принесли подарки, организовали сбор столовой посуды.

Жена военнослужащего тов. Гончарова с утра до позднего вечера не вставала из-за машинки и сшила на все окна госпиталя занавески. Тов. Кривошеева перестирала и перегладила дверные шторы. Многие из женщин не ушли из госпиталя и остались на ночь, чтобы помочь встретить и разместить раненых.

Большую помощь оказали госпиталю активистки обкома Международной организации помощи борцам революции тт. Малкова, Садовская, Засельская, Паршина и другие. Они собрали для госпиталя нужное количество эмалированной посуды, тазов, вёдер, кастрюль.

С утра следующего дня в госпиталь стали прибывать представители предприятий и учреждений, домохозяйки, колхозницы. Все они с подарками для раненых бойцов, предлагают свою помощь, просят разрешения организовать дежурство возле больных.

Работницы хлебосухарного комбината принесли для госпиталя 45-литровую кастрюлю, собрали для раненых много подарков и взяли шефство над одной из палат.

Активную помощь оказывают госпиталю комсомольцы и учащиеся города.

В этот день 80 лет назад

Как сообщается в оперативной сводке Советского Информбюро, за 29 – 31 августа на Дальнем Востоке существенных изменений не произошло.

За 29 августа нашим войскам сдалось в плен 9 000 японских солдат и офицеров и 2 генерала, за 30 августа – 23 000 японских солдат и офицеров и 20 генералов.

29 августа «Советский Сахалин» сообщает о ратификации Договора о дружбе и союзе и Соглашений между Советским Союзом и Китайской Республикой и печатает эти документы.

Тыл – фронту

Начался ход лосо­сёвых. Только за два дня бригада знатного неводчика тов. Сердитова завода № 3 Рыбновского комбината сдала государству 860 центнеров первосортной кеты. Бригады тт. Худякова и Коржавина выловили по 600 центнеров. Бригада т. Щербакова завода № 8 привезла 460 центнеров кеты, бригада т. Карпова из колхоза «Молот» – более 900 центнеров. Всего Рыбновский комбинат за два дня принял от колхозов и заводов более 6 000 центнеров кеты. Вся рыба пущена на переработку консервов.

С энтузиазмом работают нефтяники промысла Катангли в дни войны с Японией. Все добычные бригады перевыполнили августовский план, дав десятки тонн нефти сверх задания. По-стахановски трудятся бригада мастера тов. Бойко, операторы этой бригады тт. Курбанов, Шихов и Филиппов, ключник Киреев и его помощник молодой рабочий Баулов, слесари Варин, Горленко и Зуев.

Третьи в СССР

По итогам Всесоюзного соцсоревнования за второй квартал коллективу магазина № 16 г. Александровска присуждена третья премия ВЦСПС и Союзнаркомторга – за значительное перевыполнение планов товарооборота и по товарам местной промышленности.