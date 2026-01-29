XIII Спартакиада учащихся ДФО по лыжным гонкам. После двух дней у Сахалина две медали

В Южно-Сахалинске в минувшую среду на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» имени почетного мастера спорта СССР, ветерана Великой Отечественной войны Василия Комышева стартовал второй этап XIII Спартакиады учащихся ДФО по лыжным гонкам. Продлится он четыре дня. Юноши и девушки 17 — 18 лет ведут борьбу на лыжных трассах за путевки в финал Спартакиады, который пройдет в с. Выльгорт (Республика Коми) с 10 по 16 марта. Медали в Южно-Сахалинске разыгрывают на дистанциях 10 км девушки и 15 км юноши в гонке классикой. В спринте свободным стилем. На 5 км юниорки и 10 км юниоры свободным стилем. В эстафетах. Команда победительница в общекомандном зачете получит заветную путевку на финал Спартакиады. Кроме того, спортсмены, занявшие с 1 по 6 место в индивидуальных гонках, также отправятся на главный старт соревнований зимнего сезона.

После первых двух дней соревнований в копилке сборной Сахалинской области золотая и бронзовые медали.

В первый день, 28 января, лыжники вышли на старт 10 км девушки и 15 км юноши. Дистанции они должны были пробежать классическим стилем. Прекрасной половине человечества предстояло преодолеть два круга по 5 км, ребятам на круг больше. Открывали соревнования девушки. Двадцать четыре участницы из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, Хабаровского, Камчатского и Приморского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятии боролись за медали. Большие надежды островные болельщики и тренеры возлагали на двукратную победительницу первенства области на приз «Дружба» Виолетту Щербакову. С кем нашей спортсменке предстояло вести борьбу за верхнюю ступеньку пьедестала почета до старта оставалось загадкой.

Первую контрольную отметку 1,8 км быстрее всех, ранее стартовавших участниц, преодолела под 21-м номером представительница Якутии Софья Золотухина — 6 минут 15,7 секунды. Недолго Софья была первой в промежуточном протоколе. Анастасия Гринько (Хабаровский край), стартовавшая на две минуты позже, улучшило её время на 5,8 секунды. Сахалинка Виолетта Щербакова, принявшая старт под 27-м номеро, показывает третье время — 6:24,7. Бежавшие за Виолеттой Дарья Чёрная (Хабаровский край) и Валерия Кожухарь (Приморский край) «подвигают» островитянку на пятое место, преодолев 1,8 км за 6:11,7 и 6:19,7 соответственно.

К отметке 3,5 км гонку возглавила Дарья Чёрная 12:08,3. Ее подруга по команде Анастасия Гринько проигрывала 4,2 секунды. Замыкающую тройку лидеров Софью Золотухину от показавшей четвертое время Валерии Кожухарь и пятое Виолетты Щербаковой разделили всего 0,3 и 0,7 секунды. Все это говорило о том, что основная борьба за высшую ступеньку пьедестала почета впереди.

На контрольной отметке 6,8 км четверка лучших выглядела так — Анастасия Гринько 22:45,2, Виолетта Щербакова проигрывала лидеру 0,6 секунды. Дарья Чёрная замыкала тройку лучших — 22:49,8. Валерия Кожухарь показала четвертое время — 22:55,8. Лыжный триллер набирал интригу.

За полтора километра до финиша гонку возглавила Виолетта Щербакова — 28:50,8. Анастасия Гринько отстала на 4,5 секунды, Валерия Кожухарь, преодолев 8,5 км за 29:09,6 переместилась на третью строчку предварительного протокола. Дарья Чёрная показала четвертый результат — 29:13,5.

Первой из этой четверки финишную черту пересекла Анастасия Гринько — 32:29,6 и с огромным волнением стала ждать финиш Виолетты Щербаковой. Сахалинка смогла улучшить время лыжницы из Хабаровска на 6,1 секунды. Замкнула тройку призеров Валерия Кожухарь — 32:46,8. Как ни старалась Дарья Чёрная потеснить соперницу с третьей строчки итогового протокола, не смогла этого сделать. Преодолев червонец за 32:50,5, Дарья осталась с «деревянной» медалью.

Хотелось бы отметить еще одну сахалинскую лыжницу. Светозара Улитина на контрольной отметке 1,8 показывала десятый результат. К половине дистанции смогла подняться на седьмое место. В итоговом протоколе девушка замкнула шестерку сильнейших.

Не менее интригующе прошла гонка и у юношей, на старт которой вышли 32 спортсмена.

Лучшее время на отметке 1,8 км показал сахалинец Дмитрий Глазунов — 5:12,6. Далее в предварительном протоколе расположились Илья Савин — 5:14,2, Иван Маля — 5:15,0, Валентин Галямов — 5:19,3 (все Хабаровский край), Дмитрий Шубников (Сахалинская область) — 5:24,3, Алексей Ивонин (Хабаровский край) — 5:26,9.

На промежуточном финише 5 км хабаровчане «оккупировали» тройку лучших. Иван Маля — 13:18,6, Валентин Галямов проиграл лидеру 13,2 секунды. Товарищ по команде Ивана Илья Савин преодолел первый круг дистанции на 13,6 медленнее. Дмитрий Глазунов показал четвертое время — 13:39,8.

После преодоления двух пятерок четвертка лучших не претерпела изменений. Иван Маля 27:40,6, Валентин Галямов отстал на 4 секунды. Илья Савин преодолел червонец за 28:14,8. Дмитрий Глазунов проигрывал Илье 9 секунд.

Сюжет юниорской «разделки» получился закрученным. Как ни старались соперники потеснить с первой позиции Ивана Маля, в этот день им этого не удалось сделать. Хабаровчанин не только не позволил приблизиться к себе Валентину Галямову на оставшихся до финиша километрах, но и выиграл у него еще 8 секунд. Время победителя 42:29,3. Второго призера Валентина Галямова — 42:41,8. Настоящее спортивное чудо совершил наш Дмитрий Глазунов. На последнем круге он не только смог отыграть у Ильи Савина 9 секунд отставания, но и «привести» ему на финише 14,5 секунды. Время бронзового призера 43:02,4.

Трое островных лыжника попали в десятку сильнейших. Шестое место занял Андрей Кирющенков. Седьмое — Дмитрий Шубников. Замкнул десятку Владислав Смыков.

Самый интересный вид программы лыжных гонок на сегодняшний день — спринт. Во второй день соревнований девушки вышли на дистанцию 1,3 км, юноши — 1,5 км.

На старт в квалификации у девушек вышло тридцать участниц. Это говорило о том, что все они примут участие в четвертьфинале соревнований.

К огромному разочарованию сахалинских болельщиков и тренеров, результаты квалификации не позволяли им надеяться на успешное выступление наших юниорок. Прогнозам суждено было сбыться. Из пяти стартовавших в 1/4 финала островитянок в полуфинал пробились только Виолетта Щербакова и Светозара Улитина. Обе были лучшими в борьбе за попадание в 1/2 соревнований среди лаки-лузеров. В первом четвертьфинале Виолетта была третьей на финише, Светозара — четвертой. Преодолев дистанцию быстрее всех «неудачниц», они получили право продолжить соревнования. Напрямую в полуфинал проходили две спортсменки, занявшие в забеге первое и второе места. К сожалению, до финала ни одна из сахалинок не добралась.

Викторию в спринте праздновала представительница Хабаровского края Анастасия Гринько. Девушка выиграла квалификацию, затем не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу ни в одном забеге. Тем самым к серебряной медали на дистанции 10 км Анастасия добавила в свою спортивную коллекцию золотую в спринте.

Второй финишировала Екатерина Новикова (Приморский край). Замкнула тройку призеров Софья Золотухина (Якутия).

У юношей в квалификационном забеге участвовало 35 лыжников. Все пятеро сахалинцев успешно прошли это «сито» и продолжили соревнования. Трое из них зачехлили лыжи после гонок в четвертьфинале. В полуфинале Владислав Смыков занял четвертое место и не смог попасть в главный старт соревнований. Дмитрий Шубной во втором полуфинале финишировал третьим и получил путевку в финал как лаки-лузер. Главными фаворитами на победу в спринте считалась тройка из Хабаровского края — Илья Савин, Иван Маля и Валентин Галямов. В квалификационном забеге Илья показал лучшее время, Иван был вторым, Валентин четвертым. Представитель Якутии Николай Болек в квалификации показал 16-е время. Несмотря на это, он добежал до финала, где смог на финише выиграть у Ильи Савина 0,4 секунды. Третьим финишировал Иван Маля. Сахалинец Дмитрий Шубнов в итоговом протоколе стоял на шестом месте.

В пятницу на Спартакиаде день отдыха. В субботу участники соревнований разыграют медали в гонке свободным стилем. Девушкам предстоит преодолеть дистанцию 5 км, юношам — 10 км. В воскресенье команды будут выяснять отношения в эстафете. Начало соревнований в 11 часов на лыжно-биатлонном центре «Триумф».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

СПРАВКА

«Лаки-лузер» (в переводе с английского — «счастливый неудачник») в лыжных гонках означает спортсмена, который не прошел отбор в следующий этап соревнований, но показал лучшее время среди проигравших. Это понятие распространено в спринтерской дисциплине.