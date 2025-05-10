Я б в учителя пошёл, пусть меня научат. Какие они, лица современной педагогики?

В одной из недавних заметок об уровне знания русского языка речь велась о старшеклассниках, готовящихся к итоговым экзаменам. Попробуем посмотреть на проблему, вызвавшую отклики читателей, и со стороны учительского сообщества. И вот три (опять частные) истории о лицах современной педагогики: их отношении к профессии и к преподаваемому предмету.

История № 1

Виктория после окончания вуза начала работать в школе. Трудится на одном месте уже более 20 лет. Её имя часто мелькает в новостях: ученики Виктории неизменно показывают высокие результаты на экзаменах. Педагог за должностями не гонится, о своих успехах публично не сообщает, видимо, и в голову никогда ей это не приходит. Нет у Виктории ни страницы в социальных сетях, ни фотоисторий о том, как начинается учебный год или как её поздравляют с Днём учителя. И сервисом вотcап стала пользоваться совсем недавно, пишет сообщения редко. Предпочитает общаться вживую или звонить по телефону без этих быстрых ответов: «занята», «не могу», «потом».

А между тем у Виктории есть несколько научных статей, опубликованных в профессиональных журналах, и изданное методическое пособие. О достоинствах и недостатках современного образования педагог знает много, но полагает: не нужно отвлекать учителей от их прямых обязанностей, не нужно собирать на семинары к неизвестным гостям (коучам, блогерам и другим), которые чаще вносят сумятицу, чем дают нужные современному наставнику рекомендации. О себе же сообщает скромно и с улыбкой: «Могу правильно писать и учить этому, читаю классиков с удовольствием и стараюсь передать любовь к литературе ученикам. Не самые важные, как со стороны слышу, для нынешнего времени способности…».

И просто ещё одно дополнение к образу Виктории. Учась в вузе, она писала курсовую работу по поэзии Зинаиды Гиппиус. Тогда уже легко можно было печатать курсовые исследования на компьютере, как делали почти все однокурсники героини. Она же писала свою работу от руки: сначала на черновиках, потом начисто. С легко читаемыми буквами, без помарок сдала курсовую на проверку. Листы этого научного сочинения Виктории уже потемнели от времени, а слова все ещё сияют своей стройностью. Что ни говорите, а почерк у учителя-филолога должен быть именно таким! Такими же лёгкими буквами пишет Виктория, видимо, и на классной доске.

История № 2

Назовём этого учителя Сергеем. Процент учителей русского языка и литературы среди мужчин невысок, и потому такой педагог всегда в центре внимания. В образование Сергей попал не сразу. Ещё в вузе женился, вскоре в семье появился ребёнок. Нужно было много работать, и Сергей пошёл совсем не по школьной стезе, служил в армии.

Однако прошло время, сын вырос. И вот когда вопрос о материальном обес­печении семьи, вроде бы, отошёл на второй план, Сергея потянуло в педагогику. Пришёл в одно из первых образовательных учреждений недалеко от дома. Взяли сразу же: вакансия филолога пустовала, желающие в очередь не выстраивались. И хотя Сергей представлял себя в школе в другой должности, пришлось возвращаться к профессии по первому диплому. Поставили же его, невзирая на отсутствие опыта, сразу на разные классы, на самые сложные – там, где хулиганов было больше, чем настроенных хорошо учиться. И – о чудо!

Начали хулиганы понемногу успокаиваться, а имя Сергея Ивановича произносить с придыханием. О результатах приобщения к родной словесности когда-то неуспевающих учеников доподлинно не знаю, но верю, что пишут и говорят они лучше, чем прежде. Правда, сам Сергей, кажется, за пределами классов не особенно-то и активен. Спрашиваю как-то при встрече, когда разговор вдруг зашёл о Чехове, был ли Сергей со своими учениками в чеховском музее. «Да, ну, – говорит, – здание ведь музейное маленькое, моим подопечным там не развернуться». Видимо, пропустил Сергей то время, когда чеховский музей в Южно-Сахалинске из маленького двухэтажного домика на улице Курильской перебрался в большое и современное здание. «А приводите, – говорю, – своих ребят на лекции вузовских преподавателей в художественный музей, билеты, – добавляю, – можно по Пушкинской карте получить». «По Пушкинской… – задаёт вопрос Сергей, – а как это?».

История № 3

Здесь позвольте отступить от конкретных образов и представить типичный облик современной учительницы русского языка и литературы. Назовём такую, например, Стеллой. Не смейтесь, именно так зовут героиню из рассказа «Мыс Раманон» жившего когда-то на Сахалине писателя Анатолия Ткаченко. И с такими редкими именами в филологию приходят сегодня полюбившие со школьной скамьи Пушкина и иже с ним. Впрочем, до конца мне и самой не ясно, почему девушки с такими именами идут изучать именно русский язык и литературу.

Нередко свежеиспечённые учителя имеют… дефекты речи. Однажды на свой вопрос студентке, почему она не исправляет свой «французский» «р» услышала, что это её изюминка и нужна она ей очень-очень. К слову скажу, что я сама до 13 лет «р» в мягкой позиции не произносила. Страдала из-за этого сильно. Но решила, что научусь во что бы то ни стало. Научилась. Знаю ещё одного филолога с такой же историей. Кстати, этот самый филолог теперь учёную степень имеет и на благо островной культуры успешно трудится.

Ещё одна отличительная черта молодого учителя русского языка и литературы – это неровные и не всегда хорошо читаемые буквы на письме. Спросите, а разве в вузе этому не обучают? Не обучают. Там и без занятий чистописанием по программе много чего следует знать. А пишут такие учителя плохо, потому что сами чаще печатают тексты и ученикам навыки письма почти не дают. Некогда учителям красоту почерка наводить. Современному педагогу и без того есть чем заняться. Например, о внешности не забывать: маникюр, брови, фитнес. Эти слова часто звучат в учительских. Не спорю, надо быть красивой и здоровой, но…

Ещё учителя хотят быть или казаться очень успешными, для этого надо не забывать размещать в соцсетях свои истории. И много ещё других «и». Бывает, недавние студенты чётко делят жизнь на то, что есть работа, и на то, что есть за ней. Это во второй части выстраивается всё самое важное и интересное, а первая у многих – только источник дохода. И всё! Любовь, призвание, верность профессии… Эти слова не для первой части жизни.

Только не подумайте, что современная школа только тремя типами учителей исчерпывается. Педагогов много, они разные, но очень хочется, чтобы похожих на Викторию или даже на Сергея среди филологов было всё же больше.

Не ставящая своей целью кого-то укорить Елена Белобережская, г. Южно-Сахалинск.