«…Я беру инструмент, и виденья мои оживают в картинах моих». Выставка «Силуэтная линия в произведениях народных мастеров Сахалина»

Экспозиция развернута в областном художественном музее. Все произведения – из фондов областных художественного и краеведческого музеев и региональной общественной организации «Квилт-студия «Лоскутный остров». Выставка показывает, как национальный орнаментальный силуэт преобразовывался в линии графических рисунков и панно, как применялся в национальном и современном костюмах нивхов, уильта, эвенков.

Экспозиция начинается с образцов нивхского орнаментального искусства Федора Мыгуна. Двойные спирали и кривые линии соединяются в розетки и бордюрные ленты, декоративные панно с растительными и зооморфными мотивами.

Завитки, спирали и скобкообразные линии с трилистниками – это уже уильтинский орнамент: узоры Альбины Осиповой и Огава Хацуко, вышивка Вероники Осиповой, силуэтные композиции Валерии Осиповой. Вырезанные из подручных материалов орнаменты Огава Хацуко стали трафаретами к оригинальным коврикам из ткани, оформленным аппликацией и обрамленным мехом.

Представлены также образцы нанайского орнамента Элеоноры Киле.

Классикой сахалинского народного искусства стали орнаментальные и силуэтные композиции эвенкийского мастера Семена Надеина. Он был еще поэтом и писателем и отразил творческий момент в своей «Лесной песне»:

«…Я беру инструмент, и виденья мои оживают в картинах моих.

Сахалин! Что сравнится с твоей красотой…

Я твой сын, я твой брат и певец!

Все узоры мои, мои рифмы и сны

Ты вплети в свой волшебный венец!».

Как отмечают устроители выставки, преемницей Семена Надеина стала Альбина Осипова. Она также без предварительных зарисовок, интуитивно выстраивая сложный сюжет будущего произведения, вырезала силуэтные композиции из бумаги. Затем тонкие и изящные фигуры, деревья, травинки клеила к основе.

Впоследствии семейный художественный промысел продолжили Вероника и Валерия Осиповы. Они в композициях использовали кожу рыбы, замшу, мех. Валерия – автор иллюстраций к уильтинским легендам, литературным произведениям писателя и поэта Владимира Санги и нивхского общественного деятеля Николая Соловьева.

Вероника Осипова – одна из первых среди сахалинских мастеров применила современную технику росписи тушью на коже рыбы. Ее панно наполнены событиями и людьми, передают настроение природы, характер героев, эмоциональное состояние автора. Причем сюжеты панно Вероники не повторяются, они в единственном экземпляре.

В панно Лидии Кимовой (коллаж «Юкола сушится») использованы различные оттенки цвета кожи разных пород рыб, автор даже коптила ее.

Сюжеты в панно Натальи Пулюс навеяны нивхскими легендами и преданиями (работа «Бурундук и медведь»).