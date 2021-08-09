«…Я более часа сидел в его тени на скамейке». Тургеневский дуб – победитель национального конкурса «Российское дерево года-2021»

По итогам голосования на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru главным деревом страны-2021 стал Тургеневский дуб из Орловской области. За него было отдано 12134 голоса.

Второе место заняла Шаляпинская ель Ставропольского края.

На третьем месте – брянский ясень-великан.

Список деревьев-участ­ни­ков был утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. Среди номинантов конкурса была и сосна острова влюбленных (произрастает в парке им. Ю. Гагарина Южно-Сахалинска). Какое она заняла место, не указывается.

Всего в конкурсе приняло участие 47 уникальных исторических природных раритетов, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву носящих статус «Памятник живой природы».

«Российское дерево года» является национальным отборочным этапом ежегодного международного конкурса «Европейское дерево года», который проводится с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. Россия участвует в престижном международном конкурсе с 2018 года и стабильно попадает в тройку призеров.

Голосование начнется 1 февраля 2022 года на сайте международного конкурса «Европейское дерево года» www.treeoftheyear.org и продлится в течение месяца.

Нина ДАНИЛОВА.

Справка

Тургеневский дуб произрастает на территории Государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» в Орловской области (Мценский район, с. Спасское-Лутовиново). Дубу 198 лет. По легенде, посажен самим И. С. Тургеневым.

Неоднократно упоминается в сохранившихся письмах и записях писателя и его друзей. В повести «Фауст», над которой Тургенев начал работать в 1856 году, есть такие строки: «Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке…». Одна из главных достопримечательностей музея «Спасское-Лутовиново».