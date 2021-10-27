«Я делаю это, чтобы испытать свои силы». Островной атлет установил международный рекорд по кантованию покрышки

Сахалинский спортсмен Михаил Савинов сумел перевернуть снаряд весом 205 кг 70 раз за 29 минут 30 секунд.

Таким образом, островитянин побил свой предыдущий всероссийский рекорд, установленный две недели назад. Тогда он перевернул покрышку 50 раз за 14 минут 57 секунд и попал в Книгу рекордов России. «Советский Сахалин» сообщил об этом достижении 15 октября.

Сам Михаил весит 60 кг. Но тренируется с весами втрое больше собственного. «Вся сила внутри» – так отвечает спортсмен любопытным.

– Однажды во время тренировки я просто решил перевернуть большую покрышку. А потом мне стало интересно, сколько раз я смогу это сделать, – приводит слова атлета пресс-служба регионального министерства спорта. – Так мой интерес перерос в несколько рекордов, но я по-прежнему делаю это, чтобы испытать свои силы.

Новый рекорд дался Михаилу тяжелее – некоторое время назад он получил травму, но это, по его словам, еще один повод работать над собой.

В следующем году М. Савинов намерен войти в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого ему предстоит перевернуть такую же покрышку не менее 100 раз за полчаса.

Виктор КРОТОВ.