«Я пожелаю солдатам вернуться с победой». Школы Южно-Сахалинска присоединяются к проекту «Сопричастность»

Южно-сахалинские школьники выражают поддержку мобилизованным сахалинцам в рамках проекта «Сопричастность». Школьники, участвующие в акции «Полевая почта», готовят послания со словами поддержки участникам специальной военной операции.

Напомним, проект «Сопричастность» инициирован региональным политсоветом «Единой России». Он поддержан местным отделением партии и его секретарем Сергеем Надсадиным.

– Наши ребята активно участвуют в проекте, пишут пожелания и слова искренней поддержки военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. В преддверии Нового года теплые слова и поздравления очень нужны, – комментирует заместитель директора школы № 26 по воспитательной работе Марина Новикова.

Также в образовательном учреждении планируют провести акцию по сбору гуманитарной помощи для мобилизованных сахалинцев, в которой смогут по­участвовать школьники с родителями и педагоги.

– В своем письме я, во-первых, пожелаю солдату всего самого доброго. Расскажу, как проведу Новый год, и пожелаю бойцу хорошего настроения, – рассказала ученица 5 б класса школы № 26 Кристина Кузнецова.

– Такие письма нужны для того, чтобы была моральная поддержка, чтобы солдаты не падали духом и знали, что они не одни. В своем письме я пожелаю здоровья, счастья и чтобы они поскорее вернулись с победой к родным и близким, – поделился ученик 5 б класса Александр Конарев.

В Южно-Сахалинске в рамках проекта «Сопричастность» открылся пункт сбора помощи для формирования гуманитарных посылок.

– Этот проект, который поддерживаю я и мои коллеги в городской думе, направлен на то, чтобы объединить людей, желающих помочь нашим военно­служащим, находящимся в зоне специальной военной операции. Складывалась ситуация, при которой мобилизуются общественные силы наших людей, но нет информации, куда можно обратиться, как оказать помощь. Теперь на базе общественной приемной любой гражданин может получить консультацию и передать то, что он считает нужным, в помощь нашим защитникам, – комментирует руководитель партийного объединения политической партии «Единая Россия» в городской думе Николай Артеменко.

Полный перечень необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии: https://t.me/er_uzhno/493.

Эльвира ЧЕКРЫЖОВА.