«Я просто люблю писать для детей». Охинская поэтесса рассказала о новой песне и своем творчестве

Поэтесса-песенник, член Российского авторского общества Елена Олейник родилась и живет в городе Оха. Ее композиция «Вернись, моя мечта» стала саундтреком к предстоящей премьере фильма Александра Кулямина «Колокол надежды». Елена – автор текстов гимнов Международного вокального фестиваля в Казани «Дорога звезд», Международного фестивального движения «Детское сияние», которое проводится во Франции, Болгарии, Польше и других европейских городах.

Песни на стихи Елены Олейник звучат на радио и телевидении, выходили в финалы российских отборочных туров таких проектов, как «Славянский базар», «Детское Евровидение», «Новая волна» и других. А исполнители ее песен становятся лауреатами различных российских и международных фестивалей и конкурсов. В течение нескольких лет Елена является членом жюри различных детских вокальных конкурсов, которые проходят в Москве и Казани.

Вопросы от «Советского Сахалина» Елене Олейник.

– Как давно вы пишите стихи и тексты песен?

– Свое первое стихотворение я написала в шесть лет. Это было четверостишие. Потом я заметила, что часто говорю стихами и быстро рифмую строки. В школе я писала тексты для классных мероприятий, на дни рождения друзей и оттачивала таким образом мастерство.

– Поделитесь секретом, как попасть в отборочный тур «Детского Евровидения»?

– Обычно выступают 10 – 15 человек. Из них выбирается один. Он потом будет представлять Россию. Мои тексты писались изначально для детей, а уже потом ребята сами подавали заявки на участие в отборе с моими стихами. У песен для отборочных туров есть особые критерии: определенная тема, лимит времени. Все это согласовывается с композитором. Иногда я пишу тексты уже на музыку, которую присылают.

– Какие поэты и авторы песен вам по душе?

– Во время моего детства было много передач, в которых звучали стихи поэтов. Советские мультфильмы снимались по сказкам Пушкина, Крылова. Я знала все это наизусть. В школе любила Есенина, Асадова, Друнину. И они до сих пор на меня оказывают влияние.

– Что вас вдохновляет?

– Чаще всего, темы родного края и малой родины.

– Какое стихотворение у вас любимое?

– Очень трудный вопрос для меня, потому что я вкладываю частичку себя в каждый текст, стараюсь писать о доброте и любви, поэтому сложно выделить какую-то конкретную работу.

– Что вы пишите сейчас?

– С композитором Алексеем Ольханским работаем над новой песней. Пока не знаю, когда ее можно будет послушать: Алексей очень требовательно относится к тексту, поэтому некоторые строчки приходится несколько раз переписывать.

– На каких платформах можно познакомиться с вашими работами?

– На моей творческой страничке в Вконтакте. Песни всегда появляются еще на сайте композитора и в соцсетях исполнителя.

Песни Елены наполнены душевной теплотой и позитивной энергией. Она действительно творит свою поэзию с большой любовью. Такие песни актуальны во все времена. Они несут добро и учат ему детей.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.