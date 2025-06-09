Яхтсмены-капитаны бывшими не бывают! Как живете, прославленные спортсмены?

Прославленные чемпионы островной области, победители Всесоюзных соревнований, блиставшие в шестидесятых – семидесятых не только на Дальнем Востоке, но и на крупнейших регатах России. Василий Лихогрудов и Сталий Коняшов сейчас живут на Сахалине.

Василий Иванович был не только яхтсменом, но и профессиональным моряком. Яхтенным спортом увлекся во время обучения в Холмской мореходке. Его мы застали на даче, где он проживает постоянно. Ему скоро 80-т. Родился в Приморье, но в самом начале шестидесятых приехал на Сахалин. Тут и началось увлечение парусом.

– А по работе был старпомом, капитаном. Ходил на Диксон, Новую Землю, в Японию. В 1969-ом уже участвовали в регатах. На Тунайче, Изменчивом зимой освоили буера. Яхт-клуб переехал в Корсаков. В 1-ю Падь. Я стал первым его директором. Со Сталием Энгельсовичем выступали на соревнованиях. С полслова друг друга понимали. Азартные оба. «Делали» всех! В конце 70-х сходили на яхте вокруг Сахалина. Против часовой стрелки. Ох, сколько там медведей было на Севере! Говорят сейчас еще больше.

Василий Иванович перебирает полсотни дипломов, документальных свидетельств былых побед.

– В Корсакове у меня появилась семья, получил квартиру. При яхт-клубе была морская школа, рыболовная артель. Сталий Энгельсович уже в аэропорту работал, орнитологом, был на хорошем счету, выпросил у своего начальства старый заброшенный деревянный ангар, мы его разобрали и яхт-клуб в I-й Пади выстроили. Но наше здание неожиданно сгорело. Новое начальство в яхт-клуб пришло. Потом и БОР распался. Вот, теперь на пенсии модели кораблей мастерю.

Василий Иванович кивнул на несколько моделей кораблей, расставленных по настенным полкам.

Сталий Коняшев работает в аэропорту Южно-Сахалинска. В свои 85-ть прославленный спортсмен бодр, продолжает трудиться орнитологом. Главным борцом с основной опасностью воздушного флота – птицами. Особенно перелетными. И, конечно, воронами.

– Неужели приходится отстреливать? – спрашиваю я. – Птичек жалко! – цитирую я известную фразу из фильма.

– Без этого обходимся. У нас даже и ружей нет. Много лет этим занимаюсь. Слежу за мировыми тенденциями в этом вопросе. Ведь ни одни мы с этим боремся. Встречаемся с коллегами на семинарах, делимся опытом. Постоянно закупаем новое оборудование. Устанавливаем звуко отпугивающую аппаратуру – рассказывает Коняшев. – Но, уже много лет как перелетные птицы изменили пути миграции и в район взлетной полосы не залетают. Вороны досаждают. Эти быстро привыкают. А молодые вороны еще и наглые.

– Скучаете по парусному спорту?

– Да, конечно. Снится иногда. С Василием Ивановичем мы наводили шороху! Всему свое время. Досада была, что много и многим не успели нашего опыта передать.

Как-то больно уж скоротечно все это рухнуло. Но, я уверен, возрождение сахалинского парусного спорта впереди. В Холмсе до сих пор наш друг Хайретдинов Михаил Хайретдинович парусной школой руководит. В 1969-ом мы с ним гонки Сахалин-Владивосток в честь Дня Победы организовывали. Замечательный спортсмен. И прекрасный педагог.

В Невельске хорошая школа возродилась. Там мастер парусного спорта Алина Петрова к нам с Санкт-Петербурга приехала. Детей обучает.

Думаю, у парусного спорта на Сахалине – большое будущее!

Сергей Кащеев.