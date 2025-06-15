Яков Мазин – дважды чемпион России: триумф сахалинца на первенстве страны по теннису в Казани

Отличная новость прилетела на Сахалин из столицы Республики Татарстан Казани, где вчера завершилось первенство страны по теннису среди молодежи до 15 лет. Воспитанник Сахалинской школы тенниса, член сборной России Яков Мазин дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета.

В парном турнире дуэт Яков Мазин/Филипп Смирнов (Москва) в 1\8 финала довольно легко в двух партиях переиграли пару Тимофей Малащенко (Санкт-Петербург)/Георгий Пронин (Москва) 6:2, 6:2. В четвертьфинале в упорной борьбе Яков и Филипп, в прямом смысле слова, с огромным трудом выгрызли победу у москвичей Анатолия Воскресенского/Милана Попова.

Первый сет теннисисты из столицы завершили в свою пользу 7:6. Во второй партии Яков Мазин/Филипп Смирнов не оставили соперникам ни малейшего шанса на победу в сете 6:2 и 1:1. На тай-брейке дуэт Мазин/Смирнов ценой невероятных усилий склонили чашу весов в свою пользу 10:7.

В полуфинале Яков и Филипп довольно уверенно переиграли пару Аркадия Вахлина (Москва)/Кирилла Гутуева (Калининградская область) 6:1, 6:2. В финальном поединке Якову Мазину/Филиппу Смирнову противостояли Вадим Манаков (Челябинск)/Даниэль Элиас (Москва).

Поединок за золотые медали стал украшением турнира. Обе партии Яков и Филипп завершили в свою пользу 7:5 и 6:4.

И во втором финале у юношей, но уже в одиночном разряде, на корт вышли Яков Мазин и Филипп Смирнов. На предварительном этапе соревнований юноши довольно уверенно заняли первые места в своих подгруппах, одержав по три победы. В 1/8 финала Яков Мазин, выиграв со счетом 6:2, 6:4, заставил зачехлить ракетки соперника из Брянска Георгия Абушенко. В четвертьфинале он довольно легко выиграл у ровесника из Люберцев Никиты Цыганкова 6:1, 6:1.

В борьбе за путевку в финал нашему земляку противостоял представитель Москвы Александр Пономарев. Не смотря на итоговый счет 6:4, 6:3, поединок получился довольно напряжённым и напоминал русские качели.

Филипп Смирнов без особого труда дошел до финала, уступив соперникам всего десять геймов.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. В первом матче одиночного разряда наш спортсмен получил травму правой ноги. Но, несмотря на постоянные боли, продолжил участие в первенстве.

Вчерашние друзья по финалу в паре стали соперниками главного поединка в одиночном разряде.

В игру Яков входил очень тяжело, о чем говорит счет первого сета 6:2 в пользу Филиппа. Дебют второй партии мало чем отличался от первой. Московский теннисист ведет 3:0. В такой ситуации далеко не каждый опытный спортсмен найдет в себе силы не прекратить борьбу за победу. К чести островитянина, он не только смог перезагрузиться и сравнять счет в сете, но и на тай-брейке склонить чашу весов в свою пользу 7:5. В заключительной партии друзья-соперники показывали не по-юношески зрелый, силовой, комбинационный теннис. Поймав кураж после победы во втором драматическом сете, когда судьба матча, в прямом смысле слова, висела на волоске, Яков Мазин праздновал победу в партии 6:3 и 2:1 в матче. И как результат-виктория в первенстве.

В текущем спортивном сезоне это далеко не первый успех воспитанника Сахалинской школы тенниса. В феврале в Стамбуле на турнире SOUL CUP, TE2 возрастная группа U14 Tennis Europe Junior Tour Яков в одиночном разряде вышел в финал, а в парных соревнованиях пополнил свою спортивную коллекцию наград золотой медалью. На первенстве Московской области, в марте, на турнире РТТ, категории А, в группе до 15 лет, был лучшим в одиночном разряде. Спустя месяц в Белграде в парном разряде выиграл турнир DJUKIC OPEN 2025, TE2 возрастная группа U14 Tennis Europe Junior Tour. В мае – серебряный призер в одиночном разряде и победитель в паре на турнире XIII MEMORIJAL JOVANA KUKARASA, TE2 возрастная группа U14 Tennis Europe Junior Tour в городе Суботица (Сербия). Спустя неделю дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала почета в Адане (Турция) участвуя в Yağmur & Yağız Uçurum ATC Tennis Cup, TE3 возрастная группа U14 Tennis Europe Junior Tour.

На сегодняшний день Яков Мазин занимает первое место в рейтинге лучших теннисистов России до 15 лет. Вместе с Филиппом Смирновым они возглавляют рейтинг лучших в парном разряде.

Игорь Карпук.

Фото автора.