Яндекс признан лучшим работодателем по мнению студентов – участников олимпиады «Я – профессионал». Среди основных преимуществ назвали уровень заработной платы, корпоративную культуру и достойные условия труда.
Чиновник признан виновным в серьезных преступлениях – получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст....
Есть немало поклонников этих роскошных растений, которые ждут этого момента и устремляются к местам их произрастания, чтобы полюбоваться пышным цветением и сфотографировать эту роскошь.
Рододендроны...