Январские выкрутасы. Перепады температуры: то мороз, то оттепель

Перед прошлыми выходными в Южно-Саха­линске в дневное время держалась по-настоящему весенняя погода, таял снег, люди одевались полегче, машины разбрызгивали во все стороны грязь и талую воду.

Рыболовы-любители не на шутку расстроились – ведь под угрозой оказалось установление надежного морского припая, а значит, прощай, любимая рыбалка на зубаря. Но прошло совсем немного времени – и вот следующий сюрприз. Вновь вернулись морозы. Причем на севере, судя по сообщениям с мест, побиты даже прежние рекорды. Кое-где, например в Охинском районе, некоторые школы по причине холодов перешли на работу в дистанционном режиме… Что происходит и чего ждать в ближайшее время?

В региональном управлении гидрометеослужбы объяснили ситуацию так. 12 и 13 января на юг Сахалина оказывали влияние огромные массы теплого воздуха, поступившие со стороны Приморья. В Южно-Сахалинске был зафиксирован температурный рекорд: 12 января температура воздуха достигла отметки плюс 2,5 градуса, что на два градуса выше прежнего максимального показателя на ту же дату в 1991 году – плюс 0,5 градуса.

Уже в субботу 14 января стало заметно холодать, температурный режим начал приходить в норму. На севере и в центральной части острова происходили другие процессы. Условный пик холода традиционно приходится на Тымовскую долину. В районном центре Тымовское в ночь на 16 января столбики термометров опустились до показателя минус 41,1 градуса. При этом прежний рекорд на ту же дату устоял: в 1956 году показатель составил минус 43,7 градуса.

В Охе чуть теплее – ночные показатели температуры не зашкаливали за минус 30, а в Смирныховском зашкаливали. В селе Онор, например, зафиксирована ночная температура минус 37 градусов без «мелочи». Прежде только в 1954 году 15 января термометры показали минус 36,4 градуса.

Метеорологи отмечают тенденцию: на севере разница между показателями ночной и дневной температуры незначительна, в то время как на юге Сахалина она может достигать 15 и более градусов. В целом же все происходит в пределах среднемноголетних норм, аномалий не наблюдается. По данным метеослужбы, устойчивая морозная погода в ближайшие дни сохранится. На радость любителям рыбалки.

Семен РЕЧКИН.