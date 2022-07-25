Японцы называли его хадзуки. Портрет сахалинского августа

Без Октавиана не обошлось

Восьмой месяц года получил свое название в честь римского императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц пришлись многие его достижения, включая завоевание Египта. У японцев в лунном календаре он назывался хадзуки — «месяц листьев». А в дохристианской Руси месяц официально носил названия: зарев из-за прохладных утренних зорь и серпень, поскольку это пора завершения уборки урожая. Были еще народные названия: венец лета, разносол, густоед, межняк, хлебосол, жнивень, припасиха-собериха, ленорост. Название август пришло из Византии.

Рекордный 1951-й

Портрет последнего месяца лета на Сахалине помогли составить специалисты регионального управления гидрометцентра. Первым делом синоптики вносят поправку: по островным меркам рановато говорить о конце лета – оно у нас заканчивается в первой половине сентября. По всем признакам, продолжатся значительные колебания температуры воздуха днем и ночью, как это было в июле – ночью столбики термометров опускались на юге до отметок +12… +14 градусов, а днем «подрастали» в два раза.

Многолетние наблюдения показывают, что в Южно-Сахалинске, если брать во внимание средние месячные температуры воздуха, рекордно теплым выдался август 1951 года – показатель составил +20,1 градуса. А самым холодным был август 2002 года: +13,8 градуса.

По данным Росгидромета, август на Дальнем Востоке обещает быть дождливым, а среднемесячный температурный фон – на 20 процентов ниже нормы. Напомним, в прошлом году здесь, и в Сахалинской области в частности, наоборот, держалась жаркая погода с превышением температурных норм. В соседних регионах дефицита осадков не было, в Амурской области, на юге Хабаровского края выпало до полутора, а в Магаданской области – до двух с половиной месячных норм. На Сахалине же при этом проливные дожди прошли лишь в конце месяца. За сутки выпадало до 30 – 70 миллиметров осадков. Такой обильный полив при других условиях мог бы вызвать и подтопления. Но июль и большая часть августа выдались знойными и сухими, поэтому водный баланс в природе просто пришел в норму.

В начале августа 2021-го синоптики с большой степенью вероятности прогнозиро­вали удар тайфуна из Китая с сильными дождями и ураганными порывами ветра. Но этот тропический циклон изменил траекторию и нанес удар по Приморью.

Следующий мощный удар стихии ожидался 26 – 27 августа. Прогноз в какой-то степени оправдался – в Томаринском, Макаровском, Холмском, Долинском, Анивском, Невельском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске прошли сильные дожди с подъемом уровня речных вод на 0,5 – 1,5 метра.

От чего зависит августовская погода в области на островах? Один из главных факторов – наличие или отсутствие антициклона в наших широтах. Это своего рода антипод циклона. У такой атмосферной воронки, охватывающей сотни и тысячи километров, в самом центре – область повышенного давления. Антициклон «проворачивает» воздушные вихри по часовой стрелке. У циклонов в нашем северном полушарии все наоборот – в центре расположен «глаз» с пониженным давлением, воздушные массы движутся против часовой стрелки. Циклоны, как правило, несут с собой непогоду с осадками, антициклоны – нет.

В конце июля нынешнего года в Охотском море сформировался и набирал силу мощный антициклон. Он как бы отфутболивает, отталкивает циклоны, норовящие атаковать острова, и они меняют свои траектории. По этой причине в августе, по крайней мере, в начале месяца, существенных изменений погоды не ожидается.

В целом август на Сахалине – месяц теплый и влажный, возможны небольшие временные изменения погоды. Время от времени из-за влияния Охотского моря натягивает туманы с моросью.

Прохладны августовские ночи

Рекордно холодная ночь зарегистрирована в Южно-Сахалинске 24 августа 1978 года, температура воздуха была +3,6 градуса. В середине месяца в 2001 году температура опускалась до +4,5 градуса. Самая теплая ночь выдалась 14 августа 2005 года: +22,2 градуса.

Многие считают, что месяц открывает сезон тайфунов. В региональном управлении гидрометеослужбы с этим соглашаются лишь с оговорками. Год на год не приходится, тайфуны чаще ударяют по островам в сентябре-октябре. Впрочем, в историю вошел один из самых разрушительных августовских тайфунов – «Филлис». Он натворил бед на Сахалине в 1981 году. Наводнения, разрушения транспортных артерий и сельхозугодий… Не обошлось и без человеческих жертв.

Семен Речкин.

В народе говорят…