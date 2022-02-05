Японию накрывает шестая волна коронавирусной инфекции

Уже второй год аэропорт японского города Саппоро не принимает самолеты из России. Авиакомпания «Аврора» прекратила воздушное сообщение с Хоккайдо, а японское консульство приостановило выдачу туристических виз россиянам.

Причина – пандемия. Ситуация с распространением коронавируса на Хоккайдо остаётся напряжённой, сообщают японские СМИ. По данным газеты “Хоккайдо симбун”, по состоянию на 2 февраля общее число заболевших составило 98561 человек. За последние сутки здесь было выявлено 3788 случаев заражения. С начала пандемии умерло уже 1504 человека.

На конец января вакцинировалось свыше 4,4 млн жителей этой префектуры при том, что численность населения около 5.5 млн.

По всей Японии, в том числе на Хоккайдо, открываются мобильные пункты коллективной вакцинации, в первую очередь для лиц старше 65 лет. Оповещения об открытии пунктов коллективной вакцинации проходят через СМИ.

Как сообщает японский телеканал TBS NEWS, по состоянию на 3 февраля, в стране суточное количество заболевших новой коронавирусной инфекцией впервые превысило от метку 100 000 и составило 104 470 человек. Этот антирекорд наблюдается в 17 префектурах страны из 47. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии насчитывает свыше 3 млн человек.

Все большее распространение получает новый штамм. Учёные говорят о шестой волне распространения коронавирусной инфекции.

В январе была одобрена вакцинация детей возрасте 5 – 11 лет. Для этих целей будет использоваться вакцина Pfizer. В Японии также применяются вакцины Moderna и AstraZeneca. Одновременно японские учёные ведут исследования над создание вакцины, способной вырабатывать пожизненный иммунитет от COVID-19.

Вакцинация не объявлена обязательной. Власти избегают каких-либо методов принуждения населения к получению прививок. При этом используются такие меры борьбы с распространением инфекции, как призыв не покидать дома без крайней необходимости. Практически все заведения общепита, магазины хозтоваров и т. п. ограничили свою деятельность, несмотря на связанные с этим убытки. В японском обществе, отличающемся доверием к властям, эти меры оказалось довольно эффективными.

Со своей стороны власти поддержали всех — предпринимателей – им были выделены субсидии на поддержание бизнеса, и граждан. В апреле прошлого года, когда в стране был объявлен режим чрезвычайной ситуации, каждому жителю страны правительство выделило по 100 тысяч йен (около 65 тысяч рублей).

Иван Мураяма.