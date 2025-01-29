Японские чиновники извинились за поддержку идеи захоронения ядерных отходов на Курилах

Чиновники двух японских правительственных организаций принесли извинения за публичное высказывание идеи захоронения ядерных отходов на принадлежащих России южных Курильских островах. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала NHK, предложение было озвучено одним из участников прошедшего в Токио симпозиума, посвященного теме выбора места для утилизации радиоактивных отходов с японских АЭС. Больше самого предложения внимание местных СМИ привлекла реакция на него принимавших участие в конференции чиновников из Японской организации по управлению ядерными отходами (NUMO) и Управления природных ресурсов и энергетики страны.

Представитель NUMO сказал, что такое решение проблемы утилизации ядерных отходов “убьет одним камнем сразу несколько птиц”, а чиновник из Управления природных ресурсов и энергетики Японии отметил, что “это прекрасное, хоть и трудноосуществимое предложение”.

Власти граничащей с Россией префектуры Хоккайдо, как сообщает агентство Киодо, выразили протест, назвав подобные заявления “безрассудными и неприемлемыми”.

Сообщается, что оба чиновника, положительно оценившие предложение устроить на южной части Курил захоронение ядерных отходов, уже принесли извинения, назвав свои высказывания необдуманными и неосторожными.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора. Москва также вышла из переговоров с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление для Японии действия статуса партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

/ТАСС/.