Японские мохнаторуки из Лютоги напрашиваются в ваш котелок. Отдых на морском побережье Сахалина оставит непередаваемое крабовое послевкусие

Кажется, с началом июля капризная погода подарила-таки Сахалину ощущение лета. Солнце, тепло, много зелени… Душа рвётся к морю, песчаному пляжу, чтобы крик чаек, шум прибоя и что-нибудь очень вкусное, приготовленное на костре!

Для жителей областного центра одно из самых доступных мест – побережье залива Анива, например, возле устья реки Лютоги.

Кстати, местные краеведы-всезнайки настаивают на том, что название этой реки в переводе с айнского языка означает «дорога к морскому берегу». И подчёркивают, что правильно произносить его с ударением на «о», а не так, как произносит абсолютное большинство островного населения – на «ю». А другие краеведы опровергают этих краеведов, дескать, если уж заглянуть вглубь веков, выяснится, что загадочные айны вообще называли реку Труотога, а уж после топоним трансформировался.

Пусть спорят специалисты, отдыхающих вполне устраивают здешние живописные окрестности, тёплые воды и песчаный пляж. Можно порыбачить, окунуться в морском прибрежье, а ближе к концу лета – собирать крупный морской шиповник, чтобы затем варить из него фантастическое варенье.

Что же можно приготовить на костре под открытым небом?

Семён РЕЧКИН.

Фирменный кулинарный рецепт от нашего постоянного консультанта Виталия Никитина

Уха сложная по-сахалински – со вкусом крабов и «с дымком»

Вся прелесть этого первого блюда в бульоне. Он получается насыщенного жёлтого цвета и обладает непередаваемым крабовым ароматом и вкусом. Такую уху желательно готовить на природе, на костре, тогда ко всему прочему она становится «с дымком»!

В устьях сахалинских рек, например в Лютоге, в изобилии встречаются удивительные создания – пресноводные японские мохнаторукие крабы. Они небольшого размера, могут выбираться на сушу. Их легко отличить от собратьев по мохнатым «нарукавникам» над клешнями. Для нашей ухи достаточно трёх 100-граммовых крабиков. Деликатесного мяса в них кот наплакал, но бульон получается замечательный.

Между прочим, в Китае и некоторых других странах выращивают и ведут промысел этих крабов-малюток, в Приморье ученые Института биологии моря также начали выращивать их в искусственных условиях в порядке эксперимента.

Ещё потребуется рыба, например горбуша, картофель из расчёта три средних клубня на одну рыбку, пучок зелёного лука, соль и перец по вкусу.

На первой стадии в котелке основательно провариваем рыбу. Её нужно предварительно почистить, отрезать голову, хвост, остальное нарезать на порционные кусочки. Задача – получить наваристый бульон. В кипящую жидкость отправляем картофель, отвариваем до полуготовности. Тем временем подготавливаем крабиков – подходящим камнем разбиваем их панцири.

Дальше понадобится небольшой дуршлаг, который всегда полезно иметь при себе в походе. С его помощью процеживаем бульон, из остального выбираем картошку и кусочки рыбы. Их на время откладываем в отдельную плошку.

В рыбный бульон отправляем истолчённых крабов и провариваем их на огне минуты 2 – 3. Затем вновь пускаем в дело дуршлаг, процеживаем драгоценную жидкость, остальное удаляем. На финише в котелок отправляются картофель, кусочки вареной рыбы и измельчённый зелёный лук. Всё это булькает до полной готовности ингредиентов. Солим, перчим по вкусу. Такая уха легко даст фору даже королевской «тройной» ухе, которой хвастают материковские рыболовы.

Приятного аппетита!