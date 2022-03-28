Японские санкции: что дальше? Мнение депутата Государственной Думы РФ Георгия Карлова

Официальный Токио, действуя в фарватере США и их союзников по НАТО, ввел против России уже два пакета санкций и запрет на поставки в нашу страну целого ряда товаров и технологий. В ответ российский МИД объявил о выходе из переговоров о мирном договоре.

По сути, Япония сама обнулила возможность решения т. н. «территориального вопроса» через сотрудничество с нами. Но решатся ли японцы на полномасштабное прекращение экономических связей ради чужих политических амбиций – это большой вопрос.

Главные интересы Японии связаны не столько с ценными морскими ресурсами (хотя туда из России поступают 60% крабов), а с нефтегазодобывающими проектами на российском шельфе.

В проектах серии «Сахалин» участвуют крупные корпорации Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Itochu, а также министерство энергетики, торговли и промышленности Японии. Данные проекты дают нашим соседям 9% от общих объемов сжиженного природного газа и более 3,5 % сырой нефти. Это весьма значимые объемы для стабильного энергоснабжения японской экономики, с учетом того, что своих природных энергетических ресурсов у Японии нет (что, кстати, послужило одной из важных причин ее поражения во второй мировой войне). Аналитики издания «Никкей» уже подсчитали, что общие потери в случае одностороннего ухода японских компаний из России могут составить до 15 млрд долларов. Именно поэтому крупнейшие корпорации Mitsui и Mitsubishi, владеющие долями в «Сахалине-2», не стали идти по пути Shell и ExxonMobil и заявили о продолжении работы и отсутствии планов выхода из проекта.

На тот случай, если Япония решится вопреки собственным интересам на уход с российского шельфа, в рамках плана контрсанкционных мер в России уже подготовлена процедура передачи активов зарубежных компаний отечественным операторам – «Газпрому» и «Роснефти».

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