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Японское авто с Сахалина поможет приблизить победу

Модернизированный под нужды СВО автомобиль Nissan Datsun скоро пополнит парк сахалинских военных, выполняющих там боевую задачу

Очень нужный в таких условиях автотранспорт довели до ума в южно-сахалинской исправительной колонии №1.

Мастера основательно поработали с ходовой частью, поставили специальную грязевую резину, ведь передвигаться придётся в условиях бездорожья.

В том же учреждении место прокачанного и сошедшего со «стапелей» Nissan Datsun занял автомобиль «Нива», переданный жителем Южно-Сахалинска. Из него сделают транспорт для штурмовых подразделений. Предстоит выполнить кузовные работы, привести в порядок ходовую часть. Проходит подготовку дизельный Land Cruiser, который передало правительство области.

Со всего Сахалина для нужд СВО передают большое количество машин. Автосервисы охотно помогают приводить их в порядок.  К делу мастера подходят креативно, из-под их «пера» нередко выходит уникальный транспорт для специальных задач и подразделений.   Немало волонтеров помогают запчастями, деньгами или своим трудом.

Владимир ПАВЛОВ.

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