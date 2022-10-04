Японское правительство приняло решение выслать одного сотрудника российского генконсульства в Саппоро в ответ на задержание и объявление персоной нон грата японского консула из генконсульства во Владивостоке. Уточняется, что российский дипломат должен покинуть страну до 10 октября. Об этом пишет японское агентство, ссылаясь на министра иностранных дел Ёсимасу Хаяси.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА