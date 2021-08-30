Яркий салют Победы. Масштабное культурно-массовое мероприятие «Освобождение»

3 сентября в Южно-Сахалинске на площадках музейно-мемориального комплекса «Победа» и исторического парка «Россия – моя история» в честь 76-й годовщины освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и окончания второй мировой войны состоится масштабное культурно-массовое мероприятие «Освобождение». Для жителей и гостей Сахалинской области музейщики подготовили интерактивные мероприятия, выставки, театрализованные экскурсии, квесты, акции, мастер-классы и многое другое.

Вход в музейно-мемо­ри­альный комплекс «Победа» и исторический парк «Россия – моя история» 3 сентября бесплатный.

На площадке перед комплексом «Победа» мероприятия начнутся в 11 часов 15-минутным выпуском живой газеты «3 сентября 1945 года. Война закончилась». Одновременно откроются выставки раритетных автомобилей и военной одежды «Солдаты Победы». В 12 часов показательным строевым шагом пройдет одна из воинских частей Южно-Сахалинского гарнизона.

С 14 до 15 часов планируется флешмоб студентов Сахалинского колледжа искусств.

В 16 часов начнется концерт военного оркестра.

В самом музейно-мемо­риальном комплексе «Победа» каждый час у трехмерной панорамы будут проходить тематические интерактивные экскурсии для учащихся 1 – 5 классов «Остров Шумшу – место славной Победы», «Взятие полицейского поста Хандаса».

Для старшеклассников и студентов пройдут экскурсии о Сахалине и Курилах в годы второй мировой войны, о тружениках тыла.

В программе также просмотр фрагмента фильма о войне, тематические мастер-классы, интеллектуальная битва «IQ-десант», акция «Муаровая лента», сборка и разборка оружия, создание макета танка Т-34.

И, конечно, привлечет посетителей комплекса «Победа» фотозона на военную тематику.

В историческом парке «Россия – моя история» откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Младшеклассников позовут на экскурсию «Дружина Александра Невского». Желающие на мастер-классах создадут письма-треугольники, изготовят фронтовые открытки, распишут деревянные фигурки «Солдаты Победы».

Елена СИТНОВА.

Парад посмотрим по телевизору

3 сентября – День окончания второй мировой войны – в этом году в Южно-Сахалинске отметят с небольшим количеством зрителей, в целях сохранения контроля над распространением коронавирусной инфекции.

Торжественным маршем по площади пройдут военнослужащие. Кадеты и юнармейцы не примут участия в шествии, прохода военной техники не будет. Праздничный салют также отменен из-за пандемии.

Для зрителей на площади Славы предусмотрено только 50 мест. Их займут ветераны, дети войны, общественники и несколько представителей федеральных и региональных СМИ. Остальные смогут посмотреть прямую трансляцию на телеканале «ОТВ-Сахалин» и на одноименном YouTube-канале.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал запретить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более 50 человек. Но в Сахалинской области благодаря стабильной эпидемиологической обстановке и высоким темпам вакцинации действуют более мягкие правила. В частности, сняты ограничения на мероприятия федеральных органов исполнительной власти при условии, что все участники прошли вакцинацию или имеют отрицательный тест на коронавирус, сданный не раннее чем за три дня до праздничного события.

На протяжении последних двух недель в островном регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Профилактические меры направлены на то, чтобы сохранить эту тенденцию.