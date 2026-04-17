Ярмарка тщеславия по-сахалински: затраты на выпускные вечера — под 100 тыс.

«Заплатите за рассвет» – назывался материал в «Советском Сахалине». Речь в нём шла о том, что в Южно-Сахалинске цена празднования выпускных вечеров поднялась до 100 тыс. руб­лей на школьника. Публикация, размещённая также в социальных сетях, вызвала широкий общественный резонанс. Из некоторых комментариев мы составили подборку, продолжающую проблемную тему. А поскольку вывод, к которому пришла большая часть читательской аудитории страны, сконцентрировался в двух словах, мы и вынесли их в заголовок сегодняшней публикации.

Елена:

– Прочитала статью о выпускном. Спасибо. Актуально. Наш сын в прошлом году сам отказался от этого мероприятия (и он был не один; правда, предварительный взнос делался ещё в 10-м классе; его, конечно же, нам никто не вернул). Памятный альбом до сих пор не готов, и инициативные родители не знают, как потребовать его с фотографов.

Про «половинку», о которой сообщали в чате класса, мы тоже не сразу поняли, кто это. Оказалось, на выпускной вечер приглашались и «симпатии» выпускников за 10,5 тыс. рублей. Предприимчивые люди рассчитали, что и на первой влюблённости можно делать деньги.

Выпускной у дочери Лизы пять лет назад тоже был сродни свадьбе по затратам. Пойти семьёй (двум или одному родителю) было накладно. Мы не были готовы. А дочь позже рассказала, что ничего особо интересного там не происходило. Родители сидели и грустили, а некоторые выпускники демонстрировали свою взрослость излишним принятием алкоголя.

Складывается ощущение, что организаторы выпускных живут от одного школьного праздника до другого.

Конечно, ребятам важен и нужен такой праздник, но сегодня он превратился в ярмарку тщеславия. Многих это тревожит, но родители вслух стесняются об этом говорить.

Татьяна:

– Должен быть запрет/рекомендация на уровне минобразования регионов на проведение платных выпускных вечеров. В тяжёлое для страны время (и политически, и финансово) недопустимо заставлять родителей бросать деньги на такие гулянки. Достаточно торта и чая, а также встречи рассвета без всякой фотосессии и стола.

Отец:

– Всё должно быть проще. В школе все дети равны, на общем выпускном в том числе. Кто из их родителей согласен на вечернюю прогулку и чай с плюшками, тот их и оплачивает. А кому хочется банкет за 10 лямов, тот платит за банкет. За себя и за тех, кому это не надо. Или соглашается быть скромнее. По-моему, вполне справедливо.

Евгений:

– Я в своё время пришёл, забрал аттестат и распрощался со школой. Всё! Ни на какие выпускные не ходил. В жизни мне это и не помогло, и не помешало.

Иван:

– В последние годы умные дети всё чаще сами отказываются от участия в таких выпускных. Они понимают, что семье за один праздничный вечер придётся влезть в долги. Другие хотят тихо отпраздновать выпуск с друзьями из класса, а это намного дешевле. Третьи – ещё что-то… Остальные, как терпилы, несут деньги на ненужный банкет.

Андрей:

– Нет денег? Не можете сделать своим детям праздник? Можете прикрыться целесообразностью. У каждого человека свои взгляды на жизнь и свои доходы.

Марыся:

– Мой внук оканчивает девятый класс. Сказал, что альбом ему не нужен. Я поддержала. Моя фотография где-то пылится, альбом дочки лежит в пакете уже 18 лет. В наше время фотографий было мало, и то альбомы не делали. А сейчас у каждого фоток миллион – смотри сколько душе угодно. И насчёт выпускного внук сказал, что лучше ему деньги отдать, он комп обновит. Так и сделали.

А кому хочется, пусть идут в кафе, рассветы встречают. Это дурь. Помню свой выпускной. Устали, спать хочется, а нас – на рассвет. Половина класса в автобусе осталась, не пошла. Дочь ходила, не впечатлилась. А внук сказал, что это ему не надо. Кстати, его друзья на выпускной тоже идти не хотят. Один точно не идёт, а двух других родители ведут, там без вариантов.

Лилия:

– «Один раз в жизни… такого больше не будет»… Тю-ю-ю, рассмешили. Моя мать 29 лет назад услышала сумму, озвученную родительским комитетом (размером как учительская зарплата) – столы в столовке, котлетки с пюре, оливьешечка и жареные окорочка с компотиком плюс какой-то там ансамбль песни-пляски «Играй, гармонь», цветочки, подарки всем училкам, вазы там какие-то, декорации, плакаты, фотограф, видеограф и прочее, – и сказала: «Дочь, давай лучше поедем в ЦУМ и тебя шикарно оденем?! Ты уже девушка взрослая, тебе в жизнь выходить, в люди. Зачем тебе школа, которая дальше столовой ничего не видит?».

Мы так и поступили и ни единого дня об этом не пожалели. Я поступила в вуз, вышла замуж, у меня прекрасная семья, а главное – правильно расставленные приоритеты. Спасибо моей мудрой маме.

Алекс:

– А чего это автор не написал про «последний звонок»? Там тоже не бесплатно. Мой ребёнок на выпускной в 11-й класс не пошёл. Отказался. Деньги сдавали на подарки учителям, школе, ещё я хотел альбом выпускника. Ребят в течение года фотографировали. Альбом выглядел как книга в твёрдой обложке. Красивый, мне хотелось. От всего остального сын категорически отказался. Сказал, что накопил сотку на обновление компа, и если деньги на его выпускной прибавить к деньгам на комп, то выйдет очень нормальный комп. Ок. Добавили. Радуется сверхобновлённому агрегату уже два года. Интересно, сколько бы радовался выпускному, от которого отказался?

Алёна:

– Прощание со школой за такие баснословные деньги – БЕЗУМИЕ! Его устраивают сами родители и никто больше. Однако безумие начинается с детского сада. Если бы воспитатели и учителя не попустительствовали изначально, такого бы и не было.

Ваня:

– А наши инициативные родители за немалые деньги хотят провести выпускной в детском саду и искренне возмущаются, если кто-то отказывается платить.

Светлана:

– Внук заканчивает 4-й класс. Его выпускной задуман из двух частей: мероприятие в школе и через два дня поездка в другой город. Внук сказал: еду, но к деду на все каникулы! Этот цирк нужен родителям, детям он не так интересен. Меня всегда приводят в недоумение выпускные с каким-то купеческим размахом. Там только табора цыганского не хватает!

Подборку подготовила Людмила Николаева.

