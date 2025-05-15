 Ярмарка «Весна – 2025» приглашает друзей!

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Этой ярмарки краски особенно радуют сахалинцев и гостей островного региона, потому что это всегда праздник, всегда хорошее настроение и уйма вкусных покупок и впечатлений.

Как сообщили «Советскому Сахалину» в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, открытие долгожданной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2025» областного масштаба произойдёт 24 мая. В этот день торговля и разнообразные праздничные мероприятия будут проходить с 09:00 до 17:00. Место действия: верхняя ярмарочная площадь по улице Горнолыжная, к юго-востоку от стадиона «Спартак».

Для удобства посетителей организуют бесплатный автобусный маршрут от Площади Победы до ярмарки и обратно. Кроме того, движение автотранспорта по улицам Горнолыжная и Священномученика Илариона Троицкого на время станет односторонним (с севера на юг).

По сложившейся традиции на ярмарке будет представлено сельскохозяйственное великолепие в широком ассортименте: рассада и саженцы, ягодные кустарники и плодовые деревья, семенной картофель элитных сортов, а также продукция от местных производителей: мясо и рыба, молочные продукты и хлебобулочные изделия, мёд,

садовый инвентарь и материалы… На площадке предусмотрена сцена для выступлений творческих коллективов, будет музыка, будут и песни с плясками!

В прошлом году весенняя сельхозярмарка проходила в другом месте – на рынке «Центральный», что на Вокзальной улице, 71. На ней свою продукцию представляли до двух сотен производителей из девяти районов области. По количеству посетителей оценки расходятся – от одной до нескольких тысяч. За один день было реализовано более тонны семенного картофеля, двух тонн мясной, молочной и хлебобулочной продукции, 20 тысяч корней саженцев и многое другое. Интересно, удастся ли на этот раз побить прежние рекорды и достижения?

Этот весенний ярмарочный марафон не сбавляет обороты год от года, региональные власти поддерживают и развивают добрую традицию. Об этом сказал и глава региона Валерий Лимаренко, побывавший на прошлогодней ярмарке и сделавший на ней покупки:

– Мы видим, как сегодня развивается сельское хозяйство. На прилавках ярмарки есть все: молочная и рыбная продукция, свежее мясо, хлебобулочные изделия… И все это – напрямую от местных производителей. Мы продолжим поддерживать наши предприятия, чтобы они могли наращивать объемы производства для сахалинцев и курильчан.

Владимир СЛАВИН.