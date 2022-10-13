Устойчивым спросом у сахалинцев пользуется продукция местных товаропроизводителей. Это лишний раз показала сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», прошедшая в областном центре.

Свою продукцию представили более 200 участников ярмарки. Это сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, рыбодобывающие компании, а также индивидуальные предприниматели. Островитяне охотно приобретали мясные и молочные изделия, рыбную продукцию, овощные и зеленные культуры. Одного лишь картофеля было реализовано на ярмарке более 30 тонн!

Некоторые предприятия совместили приятное с полезным — например, птицефабрика «Островная» организовала дегустацию своих полуфабрикатов. А компания «Сахалинский бекон-2» не только предложила сахалинцам попробовать на вкус свою продукцию, но и стала победителем в конкурсе «ВкусноСало».

В рамках ярмарки впервые на Сахалине был проведен фестиваль «Свое родное островное». Благодарности и награды лучшим товаропроизводителям — победителям в 11 номинациях — вручила министр регионального минсельхозторга Инна Павленко.