Яростный «Сахалин». Футбольные баталии

Две разные игры

27 мая начался третий тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал ФК «Благовещенск».

В турнире U16 соперники до этого шли параллельными курсами. В первом туре островитяне дома сыграли вничью с «Вулканом» (1:1), а «Благовещенск» показал такой же результат в Комсомольске-на-Амуре против «СШОР № 2».

Во втором туре «Сахалин» забил семь безответных мячей в ворота «Белогорца», а «Благовещенск» увез три очка из Находки.

Однако ход матча показал, что соперники находятся в разных «весовых категориях».

На 19-й минуте Владислав Бельтюков открыл счет. Он забил прямым ударом с углового, закрутив мяч точнехонько в ближний угол.

На 21-й минуте Алексей Кириенко удвоил преимущество островитян. Ему удался мощный удар метров с 15-ти.

А через десять минут Владислав Смирнов довел счет до крупного (3:0), выпрыгнув выше всех в штрафной гостей после подачи с фланга.

Во втором тайме Тимофей Савенков электричкой промчался по левому флангу и воткнул мяч в правый от вратаря угол – 4:0. До конца игры счет уже не изменился.

«Сахалин» второй раз подряд сохранил ворота «сухими», а «Благовещенск» впервые пропустил больше одного гола и проиграл.

У «старшаков» (U18) «Благовещенск» выиграл в Ком­сомольске-на-Амуре (3:1) и сыграл вничью в Находке (2:2), а «Сахалин» был единоличным лидером (победы над «Вулканом» 6:2, «Белогорцем 13:0).

Увы, продлить победную серию сахалинским футболистам не получилось.

Уже на третьей минуте хозяева поля оказались в непривычной для себя роли отыгрывающихся.

В вязкой борьбе в центре поля защитник «Сахалина» неудачно сыграл головой. Мяч подхватил форвард «Благовещенска». Он выскочил один на один с вратарем и с линии штрафной вогнал мяч в сетку.

Несмотря на все усилия, в первом тайме островитяне так и не смогли отыграться. А в начале второй половины игры они пропустили снова. После фланговой атаки игрок гостей буквально расстрелял ворота «Сахалина» – 0:2.

Через несколько минут Кирилл Ю, бивший практически в упор, мог сократить отставание. Однако голкипер «Благовещенска» каким-то чудом парировал удар.

Но даже мастерство вратаря не спасло амурчан на 89-й минуте, когда Александр Ромоданов все же вдохнул надежду в болельщиков (1:2).

Но времени на спасение уже не хватило. Матч так и завершился минимальным поражением «Сахалина», который проиграл впервые в сезоне.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.