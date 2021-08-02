«Yhукту» – это пробуждение. С 4 по 14 августа в области пройдут гастроли единственного в России Государственного театра коренных малочисленных народов Севера (г. Якутск)

Уникальный коллектив выступит в шести муниципальных образованиях в рамках всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли» (межрегиональная программа).
На сценах учреждений культуры городов Анива, Невельск, Холмск, Поронайск, Южно-Сахалинск и пгт Ноглики пройдут показы спектаклей и театрализованных представлений.
Сахалинцы увидят спектакль «Преданность» народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста России Петра Баснаева по повести «Кустук» народного писателя Якутии Николая Лугинова. А также спектакль «hуума» заслуженного деятеля искусств Якутии Сергея Потапова по пьесе Семена Ермолаева (Сиэн Екер) с возрастным ограничением 16+. Спектакль «hуума» – победитель международных российских конкурсов и фестивалей.
Также в программе гастролей театрализованное представление «Yhукту» (Пробуждение) народных артистов Республики Саха (Якутия) Клавдии и Германа Хатылаевых, театрализованное представление «Хоен бугчаму» (Моя любимая родина) народного ансамбля «Гулун» Театра народов Севера. Режиссером представления является Любовь Никитина, основатель и художественный руководитель театра.
Сахалинский областной центр народного творчества разработал календарный план гастролей и провел организационную работу по подбору мест выступлений артистов.
Для Театра народов Севера очень важно, что выступления в том числе будут проходить в местах компактного проживания малочисленных коренных народов Сахалина – нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев. Все показы будут проходить на бесплатной основе с соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности.
Максим ВЕЛИЧКО.
Программа гастролей:
- АНИВА
4 августа
12.30 и 18.30. Районный дом культуры. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».
- ХОЛМСК
5 августа
17.00. Центральный дом культуры. Спектакль «hуума».
- НЕВЕЛЬСК
6 августа
17.00. Районный дом культуры им. Г. И. Невельского. Спектакль «hуума».
- ЮЖНО-САХАЛИНСК
7 августа
17.00. ГДК «Родина». Спектакль «hуума».
8 августа
12.00. Площадка перед Сахалинским областным краеведческим музеем. Театрализованное представление «Хоен бугчаму».
- НОГЛИКИ
10 августа
18.00. Районный центр досуга. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».
11 августа
18.00. Районный центр досуга. Спектакль «hуума».
- ПОРОНАЙСК
13 августа
18.00. Площадь им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».
14 августа
15.00. Культурно-досуговый центр «Мир». Спектакль «Преданность».
Справка
Государственный театр коренных малочисленных народов Севера организован в 2014 году на базе народного ансамбля танца народов Севера «Гулун». Уникальность коллектива заключается в объединении творчества национальных артистов и писателей, поэтов, драматургов.
Миссия театра – сохранение и популяризация богатых традиций и наследия народов Севера, пропаганда самобытной и неповторимой культуры коренных этносов через игру профессиональных актеров, занятых в постановках на эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском и русском языках.