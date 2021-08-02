«Yhукту» – это пробуждение. С 4 по 14 августа в области пройдут гастроли единственного в России Государственного театра коренных малочисленных народов Севера (г. Якутск)

Уникальный коллектив выступит в шести муниципальных образованиях в рамках всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли» (межрегиональная программа).

На сценах учреждений культуры городов Анива, Невельск, Холмск, Поронайск, Южно-Сахалинск и пгт Ноглики пройдут показы спектаклей и театрализованных представлений.

Сахалинцы увидят спектакль «Преданность» народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста России Петра Баснаева по повести «Кустук» народного писателя Якутии Николая Лугинова. А также спектакль «hуума» заслуженного деятеля искусств Якутии Сергея Потапова по пьесе Семена Ермолаева (Сиэн Екер) с возрастным ограничением 16+. Спектакль «hуума» – победитель международных российских конкурсов и фестивалей.

Также в программе гастролей театрализованное представление «Yhукту» (Пробуждение) народных артистов Республики Саха (Якутия) Клавдии и Германа Хатылаевых, театрализованное представление «Хоен бугчаму» (Моя любимая родина) народного ансамбля «Гулун» Театра народов Севера. Режиссером представления является Любовь Никитина, основатель и художественный руководитель театра.

Сахалинский областной центр народного творчества разработал календарный план гастролей и провел организационную работу по подбору мест выступлений артистов.

Для Театра народов Севера очень важно, что выступления в том числе будут проходить в местах компактного проживания малочисленных коренных народов Сахалина – нивхов, уйльта, эвенков и нанайцев. Все показы будут проходить на бесплатной основе с соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности.

Максим ВЕЛИЧКО.

Программа гастролей:

АНИВА

4 августа

12.30 и 18.30. Районный дом культуры. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».

12.30 и 18.30. Районный дом культуры. ХОЛМСК

5 августа

17.00. Центральный дом культуры. Спектакль «hуума».

17.00. Центральный дом культуры. НЕВЕЛЬСК

6 августа

17.00. Районный дом культуры им. Г. И. Невельского. Спектакль «hуума».

17.00. Районный дом культуры им. Г. И. Невельского. ЮЖНО-САХАЛИНСК

7 августа

17.00. ГДК «Родина». Спектакль «hуума» .

8 августа

12.00. Площадка перед Сахалинским областным краеведческим музеем. Театрализованное представление «Хоен бугчаму».

17.00. ГДК «Родина». . 12.00. Площадка перед Сахалинским областным краеведческим музеем. НОГЛИКИ

10 августа

18.00. Районный центр досуга. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».

11 августа

18.00. Районный центр досуга. Спектакль «hуума».

18.00. Районный центр досуга. 18.00. Районный центр досуга. ПОРОНАЙСК

13 августа

18.00. Площадь им. Героя Советского Союза В. В. Пермякова. Театрализованное представление «Хоен бугчаму» и «уhукту».

14 августа

15.00. Культурно-досуговый центр «Мир». Спектакль «Преданность».

Справка

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера организован в 2014 году на базе народного ансамбля танца народов Севера «Гулун». Уникальность коллектива заключается в объединении творчества национальных артистов и писателей, поэтов, драматургов.

Миссия театра – сохранение и популяризация богатых традиций и наследия народов Севера, пропаганда самобытной и неповторимой культуры коренных этносов через игру профессиональных актеров, занятых в постановках на эвенском, эвенкийском, юкагирском, якутском и русском языках.