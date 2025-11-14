Семилетняя Мария Ворошилова – абсолютная победительница первенства ДФО по шахматам

В Южно-Сахалинске завершилось первенство ДФО по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Участниками были пять шахматисток и четырнадцать юных рыцарей Каиссы, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Шахматисты сыграли девять туров по швейцарской системе. Ни один из трех топ-фаворитов не сумел пробиться в тройку лидеров.

Победил Антон Рубцов из Приморья, в стартовом рейтинге занимавший скромную десятую позицию. Он выиграл все девять партий.

Серебряная награда в активе его земляка Марка Калинина (6,5 очка). Никита Добровольский из Хабаровского края – бронзовый призер (5,5).

Единственный представитель островного региона – Роман Пак – занял пятое место (5 очков).

Девочки сыграли по круговой системе. Их игра понравилась бы Капабланке, который предрекал шахматам ничейную смерть. Шахматистки опровергли третьего чемпиона мира, ни разу не сыграв вничью.

Больше всех побед оказалось у Марии Ворошиловой с Камчатки. Серебро и бронза отправляются в Хабаровский край. Мира Хан – на втором месте, София Павлова – на третьем.

Мария Ворошилова стала абсолютной победительницей соревнований в U9, заняв первое место во всех четырех дисциплинах. Подобного доминирования нет ни в одной из остальных возрастных групп.

Результат Марии можно только повторить, а улучшить его получится при условии введения пятой дисциплины в дополнение к блицу, рапиду, решению композиций и «классике».

Сначала Мария Ворошилова выиграла блиц, набрав 8 из 9. Затем отобрала у соперниц все 10 побед в рапиде. В решении композиций она превзошла ближайших преследовательниц почти в три раза. «Вишенкой на торте» была победа в «классике» со 100-процентным результатом (4 из 4).

Таким образом, сыграв 23 партии, шахматистка с Камчатки одержала 22 победы при одном поражении.

Как она пришла к такому достижению? Маше – 7,5 лет, она учится в первом классе. Играть научилась в четыре года, а в секции занимается два. Благо, что ее папа – тренер. Пока на соревнования выезжает не часто. Как говорится, редко, но метко. В прошлом году на первенстве ДФО она была второй в блице и третьей в рапиде. Сейчас наград у нее в два раза больше.