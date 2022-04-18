Юбилей собирает друзей

День рождения отметила директор областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева

Коллеги втайне от именинницы приго­то­вили ори­гинальный сце­нарий вечера под названием «Мой труд – автограф в историю родного края». А в нем чего только не было: и документальный фильм о юбиляре, и музыкальные поздравления и видеосюрпризы от коллег из ведущих библиотек России.

Тепло прозвучали короткие праздничные монологи представителей местной власти и депутатского корпуса. А уж когда эстафету поздравлений приняла дружная команда представителей сферы культуры, то стремительно возросло и число объятий, поцелуев и букетов. Да что там букеты, юбиляру преподносили целые корзины цветов!

А еще в тот день директору вручили памятные адреса, почетные дипломы, грамоты, медали. Одна из них – от комиссии РФ по делам ЮНЕСКО «За большой личный вклад в сотрудничество Российской Федерации и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)».

Валентина Малышева посвятила любимому делу более полувека. И в том, что ОУНБ не один десяток лет является одной из лучших региональных библиотек страны, есть немалая заслуга и первого руководителя, и высокопрофессионального коллектива учреждения. Они взяли на вооружение все новое и передовое, что есть в библиотечном деле, внедрили и освоили компьютерные технологии и автоматизированные системы.

Сегодня в областной универсальной научной библиотеке сконцентрирован огромный объем информации по всем отраслям знаний. Выполнена большая работа по оцифровке региональных периодических изданий. Теперь любому читателю доступны ресурсы электронной библиотеки «Сахалин и Курилы – острова утренней зари», в том числе и краеведческая литература.

Главная библиотека региона давно стала настоящим культурным и образовательным центром, где проходят интересные встречи, выставки, конференции, круглые столы, прямые линии, занятия по компьютерной грамотности. Это место притяжения для людей самых разных профессий.

В завершении торжественного вечера мощно прозвучало «Комсомольское попурри» в исполнении преподавателей Сахалинского колледжа искусств. С явным посылом: чтобы у юбиляра не иссякала жизненная энергия, чтобы, как и в молодости, хотелось жить и работать с полной отдачей.

Людмила НИКОЛАЕВА.