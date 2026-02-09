Юбилейный год Чехова на Сахалине отмечен разнообразием творческих идей

День рождения нашего любимого и несравненного Антона Павловича по ежегодной традиции был отмечен Чеховскими чтениями и юношеской Чеховской конференцией. Подготовились к ним около 60 участников, и каждый нашёл интересную тему для доклада.

День рождения не бывает без подарков. Вот и на этот раз литературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» принял в дар от краеведа Сергея Федорчука три дореволюционные открытки с портретом писателя. Два сборника с автографами островных поэтов Бориса Репина и Юрия Николаева презентовала профессор СахГУ Елена Иконникова. А руководитель Софийского центра русской культуры и духовного просвещения Матвей Шустин подарил музею для работы со школьниками виртуальный шлем с джойстиками и лицензию на использование программы оцифрованного проекта «Владимировка Чехова VR».

– С помощью фотографий и архивных данных мы воссоздали облик села Владимировка, которое посещал Чехов, а также интерьеры и внешний вид её часовни и школы, – сообщил Шустин. – Видеореконструкция даёт представление о том, как выглядели утраченные здания. Кроме того, мы подготовили для ребят интерактивный квест-приключение, чтобы заинтересовать их увлекательным изучением исторического краеведения.

Юбилейный год писателя на Сахалине выдался ярким и событийным. И потому отчёт директора литературно-художественного музея Евгении Фирсовой о сделанном слушался с большим интересом. Отметим лишь самые знаковые события 2025-го.

Реализован проект «Остров Сахалин» на карте мира. Теперь посетителей в музее встречает интерактивная карта с маршрутами писателя на каторжный остров. На ней показан и символический путь изданий этой книги. В коллекции основного фонда учреждения уже свыше 140 экземпляров чеховской книги. Более 40 из них – на иностранных языках. Недавно поступили издания, вышедшие в свет в Братиславе, Милане, Лондоне и Цюрихе. Ждут здесь и прибытия книги из Вьетнама.

Каким человеком был Антон Павлович как сын и брат, возлюбленный и муж? Об этом островитянам рассказала череда выставок. На них экспонировались уникальные предметы из фондов музеев-партнёров и коллекции музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», живописные работы Марии Чеховой и Исаака Левитана, личные вещи и фотографии Лики Мизиновой, Лидии Авиловой и Ольги Книппер-Чеховой.

Необычный эксперимент работники музея провели с рестораторами, предложив им исторические рецепты блюд сахалинских учреждений. За основу взяли меню полковой кухни XVIII – XX веков, рецепты семьи Чеховых, а также описание блюда из книги «Остров Сахалин». По сообщению Евгении Фирсовой, это шаг к созданию сахалинской поваренной книги.

А какой замечательной получилась выставка о Чехове-садоводе! Для него это было не просто увлечением, а настоящим творчеством. Доказательство тому – сад и огород в Мелихово, сад вечной весны в Ялте. Проект наших музейщиков вышел за границы экспозиционного зала. Впервые на территории музея совместно с сотрудниками филиала ботанического сада ДВО РАН созданы два тематических комплекса – сад и огородик.

– Мы вырастили цветы, которые росли в чеховских садах, а также построили парники, – рассказала Евгения Фирсова. – Экспонатами экспозиции стали пальмы, кактусы – прямые потомки тех растений, которые когда-то высадил Чехов в Ялте. Несколько лет назад я их привезла в чемодане. Специалисты-ботаники помогали нам водить экскурсии. На территории ботанического сада проходили пленэры по региональному проекту «Художники Сахалинской области».

Не забыли сотрудники музея и ещё об одной юбилейной дате – 130-летии знакомства писателей Антона Чехова и Льва Толстого в Ясной Поляне. Вниманию посетителей они предложили обширную коллекцию подлинных экспонатов из фондов Государственного музея Толстого – скульптуру и живопись, письма, личные вещи, фотографии. На открытие выставки прилетали праправнук писателя Владимир Толстой и директор музея-усадьбы «Ясная поляна» Екатерина Толстая.

Знаковой была выставка творчества художников Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых, побывавших в 1958 году на Сахалине и Курилах. На ней демонстрировались нигде ранее не выставлявшиеся их рисунки из фондов музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Российского гос­архива литературы и искусства, а также из частных коллекций.

Благодаря сотрудничеству островитян с Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником сахалинцы больше узнали о личности Антона Павловича через судьбы его родных братьев.

Небывалый интерес посетители проявили к иммерсивным экскурсиям музея – «Чехов и Сахалин», «Глазами А. П. Чехова». А весной 2025 года (в память о 21 апреля 1890 года, когда Чехов отправился на далёкий остров) по маршруту Корсаков – Долинск стал ходить «Чеховский поезд», оформленный картинами сахалинских художников. Эту интересную идею наши чеховеды реализовали в партнёрстве с пассажирской компанией «Сахалин».

– Нашему музею присудили сертификат «Знак качества» за музейно-туристические маршруты путешествия с книгой «Остров Сахалин» Владимировка – Найбучи и Владимировка – пост Корсаковский, – сообщила Евгения Фирсова.

Летом и осенью территория литературно-худо­жест­венного музея превращалась в открытую творческую гостиную для более чем 2 тыс. горожан. Центральным событием сезона стала трогательная выставка с предметами быта чеховской эпохи. Их передал островитянам коллекционер Николай Фёдорович Полевой из Нижегородской области.

Многие годы сотрудники музея формирует коллекцию живописных и графических работ, иллюстрирующих путевые заметки Антона Павловича. Так что было что продемонстрировать на вернисаже «Чеховские места в произведениях сахалинских художников». Примечателен и такой факт: на две недели приезжали на остров двенадцать студентов ведущих художественных вузов страны. Путешествуя по маршруту классика, они рисовали пейзажи.

Не пустовал в минувшем году выставочный зал «Современникъ», где экспонировалось более 70 конкурсных произведений живописи и графики, прикладного искусства. Гран-при и возможность издать каталог собственных работ получил член Союза художников России Де Сон Ен.

А ещё в Южно-Сахалинске и Алек­санд­ровс­ке-Сахалинском интересно прошла международная чеховская конференция. Вышел в свет уникальный двухтомник «Остров Сахалин» с иллюстрациями художников Чеховых. В районах области побывало 19 передвижных выставок, 14 из которых были посвящены жизни и творчеству классика.

Так что 2025-й стал не просто годом мемориальных событий, но и стартом новых творческих проектов.

Людмила Степанец.