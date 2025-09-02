Юбилейный ВЭФ готовится к открытию

Журналист «Советского Сахалина» побывала на улице Дальнего Востока, где сейчас идет подготовка к этому масштабному мероприятию.

В нем участвует и газета «Советский Сахалин». Тираж специального выпуска общественно-политического издания уже на ВЭФе.

Как рассказала директор департамента межрегиональных связей Министерства экономического развития Сахалинской области Виктория Василевская, у региона здесь появился новый павильон – креативной экономики. Для того, чтобы как можно больше сахалинских предпринимателей получили возможность представить бренды, произведенные на острове – одежду, ювелирные украшения, картины. Это хорошая площадка для продвижения товаров «Сделано на Сахалине».

7, 8 и 9 сентября улица Дальнего Востока будет открыта для свободного посещения, и жители Приморья, туристы смогут все это посмотреть и оценить.