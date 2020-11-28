В Сахалинском колледже искусств на концерте, прошедшем в режиме он-лайн, пели и играли хиты группы «Битлз»

Вот уже семь лет колледж реализует познавательный проект «Классика – детям». За это время студенты и преподаватели учебного заведения познакомили юных островитян с творчеством великих отечественных и зарубежных композиторов. В минувшую субботу слушатели отправились в увлекательное путешествие в волшебную страну Битломанию. И повод для этого был юбилейный: в этом году исполнилось 60 лет со дня основания легендарной группы «Битлз». Организаторы проекта не могли обойти вниманием эту дату, тем более, что и островному колледжу искусств в этом году — 60.

Задал тон онлайн-концерту квартет второкурсниц, исполнивших песню ливерпульской четверки «Желтая подводная лодка». А затем преподаватель Татьяна Игнатьева рассказала об истории становления всемирно известной группы «Битлз», чье творчество в 1964 году королева Елизавета отметила орденом Британской империи.

Яркими иллюстрациями к рассказу ведущей стали 13 инструментальных и вокальных произведений, прозвучавших в исполнении студентов и преподавателей хорового и эстрадного отделений.

Слушатели убедились, что с каждым своим альбомом ливерпульская четверка привносила в музыку что-то новое. Сменялись мелодии, усложнялась гармония, расширялся диапазон песен от рок-н-ролла и легких песен типа буги-вуги и твист до баллад и других жанров. Это продемонстрировали и хоровой ансамбль «Юность», и солист, педагог Павел Гололобов, и брасс ансамбль. Попурри на известные песни «Битлз» исполнил биг-бенд под управлением Дмитрия Капустюка.

Студенты и преподаватели колледжа искусств предложили свое прочтение самой знаменитой песни ХХ столетия «Yesterday». Это произведение легендарной четверки вошло в Книгу рекордов Гиннесса (оно транслировалось более 7 млн. раз). На него сделано 3 тыс. кавер версий. этой песни. Аранжировка сахалинских музыкантов вызвала овацию зала.

Концерт завершился песней «Let It Be» из последнего 13-го альбома «Битлз» Ее музыканты написали незадолго до того, как группа прекратила свое существование из-за личных, деловых и музыкальных разногласий. Но творчество кумиров не кануло в Лету, оно живет, вдохновляет, радует и взрослых, и детей.

Людмила НИКОЛАЕВА.