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Юг Сахалина поочередно атакуют цунами тепла и волны холода

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Резкие контрасты! Вчера юг острова поливал тёплый дождик, вдоль тротуаров таяли нагромождения снега и льда, у прохожих насквозь промокала обувь. Всё дышало весной. Даже воробьи начали образовывать парочки и брачно чирикать с присвистом.

Казалось, не сегодня, так завтра весна предстанет во всей красе, набухнут почки на деревьях, и голубое небо разрежут лебединые клинья… Обычное дело для апреля…Но на дворе пока февраль!

Весна подразнила, намекнула на скорый приход и была такова. Вернулась зима. Всё, что текло и капало, на следующее утро превратилось в лёд. На тротуарах, на проезжей части, образовались ледовые пространства.

Очень травмоопасный период, горожанам важно позаботиться о нескользящей обуви и быть предельно внимательными при ходьбе по скользким участкам.

Семён РЕЧКИН.

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